СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3510610 +8655
Летальні випадки:
88986 +467
Одужали:
3082619 +22878
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16119721 (+29943). Оновлено: 08:16 07.12.2021
Home / Україна / Політика / Стефанчук пояснив, коли Рада візьметься за ліквідацію ОАСК

Стефанчук пояснив, коли Рада візьметься за ліквідацію ОАСК

07/12/2021 19:13

Верховна Рада розпочне розгляд президентського законопроєкту про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва після перезавантаження Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як передає “Укрінформ”, про це голова парламенту Руслан Стефанчук заявив у вівторок, 7 грудня.

Так, спікер пояснив, що проєкт закону №5369 “Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду”, поданий на розгляд Ради президентом Володимиром Зеленським і визначений як невідкладний, не розглядався, тому що народні депутати концентрувалися на більш важливих для держави рішеннях.

Водночас він висловив переконання, що це питання обов’язково буде розглянуто.

“Чому воно не ставилося (на розгляд, – “Н”)? Наскільки я розумію, консультувався з членами правового комітету, воно би вплинуло на перезапуск ВРП і ВККС. Після того, як ці інституції будуть перезавантажені, тоді в нас буде два реальних механізми добору суддів і тоді ми зможемо врегульовувати питання, пов’язані з тими чи іншими судами в державі”, – сказав Стефанчук.

Читайте також:
“Ось така шахова гра”: Зеленський розповів, чому досі не ліквідували ОАСК

Як інформувала “Новинарня“, президент Володимир Зеленський 13 квітня вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скомпрометований Окружний адмінсуд Києва. За цим проєктом, суддів ОАСК, до доброчесності яких не буде питань, переведуть до іншого суду. Замість ОАСК пропонується створити Київський міський окружний адміністративний суд.
У жовтні 2020 року петиція до президента про ліквідацію ОАСК набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Як відомо, суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації України, колишніх високопосадовців та інших фізичних осіб НАБУ підозрює у створенні та участі у злочинній організації; захопленні державної влади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.
За даними слідства, втілюючи план із захоплення державної влади, голова ОАСК Павло Вовк використовував своє широке коло зв’язків у цих органах: міг організувати подання штучних скарг до ВРП не тільки на непідконтрольних йому суддів з ОАСК, а й на суддів усіх інстанцій, які виносили “незручні” для нього рішення, у т.ч. на суддів Верховного Суду.
Крім того, ЗМІ оприлюднювали різні записи розмов Вовка із суддями ОАСК, які свідчать про неодноразове ухвалення судом упереджених, політично заангажованих рішень.

Читайте також:
“Класна у нас судова влада, скажіть?” Зашквареного суддю Печерського райсуду Карабаня відправили в почесну відставку з утриманням за кошт держави

Унікальних переглядів: 29
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Стефанчук пояснив, коли Рада візьметься за ліквідацію ОАСК

Верховна Рада розпочне розгляд президентського законопроєкту про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва після перезавантаження Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Як передає “Укрінформ”, про це голова...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse