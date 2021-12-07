Стефанчук пояснив, коли Рада візьметься за ліквідацію ОАСК

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Верховна Рада розпочне розгляд президентського законопроєкту про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва після перезавантаження Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як передає “Укрінформ”, про це голова парламенту Руслан Стефанчук заявив у вівторок, 7 грудня.

Так, спікер пояснив, що проєкт закону №5369 “Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду”, поданий на розгляд Ради президентом Володимиром Зеленським і визначений як невідкладний, не розглядався, тому що народні депутати концентрувалися на більш важливих для держави рішеннях.

Водночас він висловив переконання, що це питання обов’язково буде розглянуто.

“Чому воно не ставилося (на розгляд, – “Н”)? Наскільки я розумію, консультувався з членами правового комітету, воно би вплинуло на перезапуск ВРП і ВККС. Після того, як ці інституції будуть перезавантажені, тоді в нас буде два реальних механізми добору суддів і тоді ми зможемо врегульовувати питання, пов’язані з тими чи іншими судами в державі”, – сказав Стефанчук.

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Як інформувала “Новинарня“, президент Володимир Зеленський 13 квітня вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скомпрометований Окружний адмінсуд Києва. За цим проєктом, суддів ОАСК, до доброчесності яких не буде питань, переведуть до іншого суду. Замість ОАСК пропонується створити Київський міський окружний адміністративний суд.

У жовтні 2020 року петиція до президента про ліквідацію ОАСК набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Як відомо, суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації України, колишніх високопосадовців та інших фізичних осіб НАБУ підозрює у створенні та участі у злочинній організації; захопленні державної влади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.

За даними слідства, втілюючи план із захоплення державної влади, голова ОАСК Павло Вовк використовував своє широке коло зв’язків у цих органах: міг організувати подання штучних скарг до ВРП не тільки на непідконтрольних йому суддів з ОАСК, а й на суддів усіх інстанцій, які виносили “незручні” для нього рішення, у т.ч. на суддів Верховного Суду.

Крім того, ЗМІ оприлюднювали різні записи розмов Вовка із суддями ОАСК, які свідчать про неодноразове ухвалення судом упереджених, політично заангажованих рішень.

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