На фронті за добу нарахували п’ять обстрілів, Збройні сили – без втрат

Упродовж минулої доби, 6 грудня, з боку російсько-окупаційних військ на фронті зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомив пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
В напрямку Пісків окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів.
В бік Катеринівки, що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
В районі Попасної ворог застосував міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.
Неподалік Шумів противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.
По наших позиціях біля Майорська окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає”, – кажуть у штабі.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 7 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
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