Українця Захтея два місяці тримали в підвалі карцеру колонії в Сімферополі, – омбудсмен

Андрій Захтей у суді. Фото ТАСС

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що звернулася до російського омбудсмана Тетяни Москалькової через інформацію про двомісячне перебування в підвалі карцеру українця Андрія Захтея, що утримується в сімферопольській колонії.

Про це омбудсмен повідомила у суботу, 4 грудня.

“Український політв’язень Андрій Захтей два місяці провів у підвалі карцеру виправної колонії суворого режиму №1 м. Сімферополя в тимчасово окупованому Криму, за нібито порушення режиму. Попри проблеми зі здоров’ям, український громадянин був змушений перебувати у нестерпних умовах холоду й сирості. Андрій має хронічні захворювання, виразку шлунку, скаржиться на болі в спині, через травму хребта, оніміння рук і ніг”, – написала Денісова.

Відтак, вона звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити відповідних заходів з метою відновлення прав громадянина України Андрія Захтея – забезпечити належні умови тримання, надати необхідну медичну допомогу, а також з’ясувати правомірність поміщення його в карцер.

Реакції Москалькової на звернення українського омбудсмена немає.

Як повідомляла “Новинарня“, 10 серпня 2016 року ФСБ Росії заявила, що в ніч на 7 серпня в Криму затримали групу “українських диверсантів”, які нібито готували теракти на півострові. Тоді також заявляли про обстріли російських прикордонників з боку України і загиблих серед росіян.

Російські спецслужби стверджують, нібито затримані Євген Панов (ветеран АТО з Енергодара) і Андрій Захтей були членами “групи диверсантів”, яка планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури окупованого РФ півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.

Інший фігурант цієї справи Євген Панов залишається в СІЗО до 9 квітня 2018 року наразі без вироку.

Читайте також:

У Криму отримав вирок “диверсант” Захтей, який утік до РФ від правосуддя України