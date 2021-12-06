СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3501955 +4478
Летальні випадки:
88519 +239
Одужали:
3059741 +9082
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16089778 (+13419). Оновлено: 08:13 06.12.2021
Home / В окупації / Українця Захтея два місяці тримали в підвалі карцеру колонії в Сімферополі, – омбудсмен

Українця Захтея два місяці тримали в підвалі карцеру колонії в Сімферополі, – омбудсмен

06/12/2021 15:19

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що звернулася до російського омбудсмана Тетяни Москалькової через інформацію про двомісячне перебування в підвалі карцеру українця Андрія Захтея, що утримується в сімферопольській колонії.

Про це омбудсмен повідомила у суботу, 4 грудня.

“Український політв’язень Андрій Захтей два місяці провів у підвалі карцеру виправної колонії суворого режиму №1 м. Сімферополя в тимчасово окупованому Криму, за нібито порушення режиму. Попри проблеми зі здоров’ям, український громадянин був змушений перебувати у нестерпних умовах холоду й сирості. Андрій має хронічні захворювання, виразку шлунку, скаржиться на болі в спині, через травму хребта, оніміння рук і ніг”, – написала Денісова.

Відтак, вона звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити відповідних заходів з метою відновлення прав громадянина України Андрія Захтея – забезпечити належні умови тримання, надати необхідну медичну допомогу, а також з’ясувати правомірність поміщення його в карцер.

Реакції Москалькової на звернення українського омбудсмена немає.

Як повідомляла “Новинарня“, 10 серпня 2016 року ФСБ Росії заявила, що в ніч на 7 серпня в Криму затримали групу “українських диверсантів”, які нібито готували теракти на півострові. Тоді також заявляли про обстріли російських прикордонників з боку України і загиблих серед росіян.

Російські спецслужби стверджують, нібито затримані Євген Панов (ветеран АТО з Енергодара) і Андрій Захтей були членами “групи диверсантів”, яка планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури окупованого РФ півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.

Інший фігурант цієї справи Євген Панов залишається в СІЗО до 9 квітня 2018 року наразі без вироку.

Читайте також:
У Криму отримав вирок “диверсант” Захтей, який утік до РФ від правосуддя України

Унікальних переглядів: 14
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Київ і вісім областей покидають “червону” зону карантину

Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 7 грудня червоний рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse