У день 30-річчя ЗСУ отримали танки, броньовики, літаки, катери і прапори

Фото: пресслужба президента

Під час урочистостей з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України президент Володимир Зеленський на площі Свободи в Харкові взяв участь у передачі армійцям озброєння та військової техніки. Такі церемонії одночасно відбулися на шести локаціях – у Харкові, Києві, Львові, Одесі, Краматорську, Озерному на Житомирщині.

Про це в понеділок, 6 грудня, повідомила пресслужба глави держави.

Зокрема, у Харкові армійцям були передані сертифікати на броньовані автомобілі “Козак-2М1”, танки Т-64, бронетранспортери БТР-4.

Під час відеовключення з аеродрому в селі Озерне на Житомирщині відбулася передача сертифікатів на модернізований літак Су-27 з підвищеними бойовими характеристиками, навчально-бойовий літак L-39, вертоліт Мі-8 та дообладнаний за стандартами НАТО воєнно-транспортний літак Ан-26.

У Краматорську командувач операції Об’єднаних сил, генерал-лейтенант Олександр Павлюк передав військовим сертифікати на 34 броньовані автомобілі “Козак-2М1”.

Військовим у Києві були передані сертифікати на 13 легкоброньованих автомобілів HMMWV, наданих США в межах матеріально-технічної допомоги.

Ще 15 сертифікатів на такі автомобілі передали у Львові.

В Одесі відбулася церемонія включення до складу Військово-Морських сил двох патрульних катерів “Айленд”, що прибули зі США, передача сертифікатів на катери цього типу та автомобілі HMMWV.

Після передачі військової техніки президент України вручив державні нагороди військовослужбовцям ЗСУ.

У режимі відеовключення за дорученням глави держави відбулося вручення державних нагород бійцям в інших містах України.

У своєму виступі президент заявив, що 6 грудня 1991 року було ухвалено закон про Збройні сили України, але традиції українського війська налічують тисячоліття, починаючи від дружини Київської Русі, запорозьких козаків, Січових стрільців, повстанців та бійців у складі армій антигітлерівської коаліції під час Другої світової війни. За словами Зеленського, всі вони служили прикладом військового гарту, мужності та стійкості для сучасного покоління українських військових.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх загиблих захисників України. Воїни почесної варти салютували з особистої зброї шість разів.

Прапори й почесні найменування

Також Володимир Зеленський узяв участь у церемонії присвоєння вищих військових звань та почесних найменувань, а також вручення бойових прапорів військовим частинам ЗСУ (укази про це були підписані раніше).

Зокрема, президент України вручив бойові прапори 38-му зенітному ракетному полку сухопутних військ ЗСУ зі стрічкою з почесним найменуванням “ім. генерала-хорунжого Юрія Тютюнника”, 72-му окремому полку підтримки командування сил підтримки ЗСУ, 3-й окремій бригаді зв’язку командування військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ, головному інформаційному телекомунікаційному вузлу, 31-му окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ зі стрічкою з почесним найменуванням “ім. гетьмана Михайла Дорошенка”, 57-му окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ.

За дорученням Глави держави, Верховного головнокомандувача ЗСУ в районі проведення операції Об’єднаних сил командувач ООС Олександр Павлюк вручив бойові прапори 199-му навчальному центру Десантно-штурмових військ, 148-му окремому гаубичному самохідному дивізіону ДШВ.

В Одесі за дорученням Президента міністр оборони Олексій Резніков вручив бойові прапори 801-му окремому загону боротьби з підводними диверсійними силами та засобами, 194-му понтонно-мостовому полку Державної спеціальної служби транспорту, 37-му окремому полку зв’язку, прапор зі стрічкою з почесним найменуванням “Дніпровська” – 26-й окремій бригаді Державної спеціальної служби транспорту.

У Києві заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк вручив бойові прапори 145-му окремому ремонтно-відновлювальному полку, 8-му навчальному центру Державної спеціальної служби транспорту зі стрічкою почесного найменування “Чернігівський”, зі стрічкою почесного найменування “Конотопський” – 36-му шляхо-відновлювальному полку Державної спеціальної служби транспорту.

У Львові начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала вручив бойові прапори 143-му об’єднаному навчально-тренувальному центру, а також почесні найменування “ім. Українських січових стрільців” 223-му зенітному ракетному полку.

Після завершення церемонії вручення в Харкові відбувся показовий виступ підрозділу почесної варти, виступив гурт “Друга ріка”.

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