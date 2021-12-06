В Озерному Збройним силам України передали три літаки й вертоліт. ФОТО

В селищі Озерне Житомирської області відбулося нагородження особового складу Повітряних Сил ЗСУ з нагоди 30-річчя Збройних сил України. Також військовим передали три літаки і вертоліт.

Про це в понеділок, 6 грудня, повідомляє АрміяInform.

На заході були присутні перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, заступник міністра оборони України Олександр Поліщук, народні депутати України та керівництво Житомирської області.

“Ми сьогодні тут для того, щоби привітати військовослужбовців з їхнім святом. А також обговорити питання, які їх турбують на сьогодні. Звичайно, всіх турбують новини, що ширяться світом про загрози, з якими може стикнутися Україна. Але наші військові захищатимуть нас, і ми, як влада, робитимемо все для того, щоб у них для цього були всі можливості”, – зазначив Корнієнко.

Найкращим військовослужбовцям нагороди та цінні подарунки вручили заступник міністра оборони України, тимчасовий виконувач обов’язків командувача Повітряного командування “Центр” Повітряних сил ЗСУ генерал-майор Юрій Ставський та керівники Житомирщини.

Ввечері цього ж дня на військовому летовищі в Озерному Збройним силам України передали три літаки. Серед них − Ан-26, який було відремонтовано на заводі цивільної авіації у Києві, літак Су-27, відремонтований і модернізований по першому варіанту на Запорізькому авіаремонтному заводі, та Л-39, відремонтований на авіаремонтному заводі у Чугуєві.

Також ЗСУ отримали вертоліт Мі-8 МТ, який відремонтовано на Конотопському авіаремонтному заводі.

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