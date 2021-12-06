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У Києві армійцям вручили сертифікати на 13 броньованих автомобілів

06/12/2021 19:47

На Михайлівській площі столиці під час урочистих заходів з нагоди тридцятої річниці Збройних сил України військовослужбовцям передали сертифікат на 13 легких броньованих автомобілів HMMWV.

Про це в понеділок, 6 грудня, передає “Укрінформ”.

Так, під час заходу заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк спільно з депутатом від “Слуги народу”, майором ЗСУ, Героєм України Ігорем Герасименком вручили командиру Третього окремого полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго полковнику Михайлу Красотіну сертифікат на 13 легких броньованих автомобілів HMMWV.

Після офіційної частини урочистостей у Києві планується концерт гурту “Антитіла”.

Урочисті заходи одночасно відбуваються в п’яти містах України: Києві, Харкові, Львові, Одесі, Краматорську та в селищі міського типу Озерне на Житомирщині.

Між населеними пунктами проводиться телеміст за участю президента Володимира Зеленського, керівництва Міністерства оборони та Збройних сил України.

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