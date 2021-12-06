Зеленський у День Збройних сил відвідав військових на передовій. ФОТО

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області побував на передових позиціях української армії в зоні проведення Операції об’єднаних сил і привітав військових із Днем Збройних сил України.
Про це в понеділок, 6 грудня, інформує пресслужба офіс президента.
Глава держави звернувся до захисників України з побажанням берегти себе, щоби згодом мати можливість розповісти про героїзм українського війська нащадкам.
“Переконаний, що з такими людьми, як ви, ми обов’язково переможемо”, – наголосив він.
Крім того, Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.
Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та передав їм цінні подарунки.
П’ятьом військовослужбовцям він вручив державні нагороди.
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