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Зеленський у День Збройних сил відвідав військових на передовій. ФОТО

06/12/2021 17:44

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області побував на передових позиціях української армії в зоні проведення Операції об’єднаних сил і привітав військових із Днем Збройних сил України.

Про це в понеділок, 6 грудня, інформує пресслужба офіс президента.

Глава держави звернувся до захисників України з побажанням берегти себе, щоби згодом мати можливість розповісти про героїзм українського війська нащадкам.

“Переконаний, що з такими людьми, як ви, ми обов’язково переможемо”, – наголосив він.

Крім того, Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.

Зеленський 6 грудня ООС 1 Зеленський 6 грудня ООС 2 Зеленський 6 грудня ООС 6 Зеленський 6 грудня ООС 4 Зеленський 6 грудня ООС 5
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Фото: пресслужба ОП

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та передав їм цінні подарунки.

П’ятьом військовослужбовцям він вручив державні нагороди.

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