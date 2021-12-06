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США привітали українських військовослужбовців із Днем Збройних сил. ВІДЕО

06/12/2021 16:21

Старша представниця Міністерства оборони США, аташе з питань оборони полковниця Бріттані Стюарт привітала українських військовослужбовців зі святом й подякувала їм за самопожертву й хоробрість

Про це в понеділок, 6 грудня, інформує пресслужба посольства США в Україні.

“Від імені посольства США й тисяч американських військових, які проходили та проходять навчання разом із українськими солдатами й офіцерами, вітаю з Днем Збройних сил України. Ми вдячні всім, хто служив і служить заради захисту України. Ваші самопожертва і хоробрість стали прикладом для усіх”, – заявила полковниця Бріттані Стюарт.

Вона зазначила, що російська агресія проти України триває, і наголосила, що Сполучені Штати підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

“Сьогодні ми віддаємо шану тим, хто загинув або отримав поранення, і ми вітаємо тих, хто продовжує захищати Україну. Україна не має кращого партнера, ніж США”, – зазначила полковниця Стюарт.

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