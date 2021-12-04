Ексглаву ГУР Бурбу намагалися видворити з України, – ЗМІ

Василь Бурба. Фото: "Цензор.нет"

Колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу намагалися не допустити в Україну по прибуттю з-за кордону.

Інцидент стався в аеропорту “Бориспіль” у п’ятницю, 3 грудня, після прильоту військового в Україну, повідомляє “Обореватель” із посиланням на інформовані джерела.

“Бурбу не хотіли пускати до країни за паспортом прикриття, який показав ексчиновник”, – ідеться в повідомленні.

Ситуація вирішилася лише через три години – після того, як помічник генерал-полковника привіз в аеропорт його справжній паспорт.

“Відомо, що представники Державної прикордонної служби в аеропорту тривалий час спілкувалися з кимось телефоном, перш ніж відпустити ексчиновника. Крім того, вони просили, щоб Бурба провів цілий рік за кордоном”, – пише “Обоз”.

В останні тижні колишній начальник ГУР МОУ Василь Бурба різко критикує президента Володимира Зеленського і керівника ОП Андрія Єрмака за провал операції спецслужб із затримання бойовиків ПВК “Вагнера” та переслідування українських розвідників, які розробляли цю операцію. Він заявив, що має намір подавати до суду на президента Зеленського через звинувачення, висловлені на адресу Бурби на пресмарафоні.

Крім того, генерал розповів про тиск на нього на початку року через “вагнергейт”. Нібито від нього вимагали заперечувати існування спецоперації із затримання російських найманців, через відмову сім’ю Бурби виселили з дому в Кончі-Заспі.

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