СБУ скерувала до суду справу про “ПВК Семенченка”

Семен Семенченко

Служба безпеки України звітує, що завершила досудове розслідування за підозрою Семена Семенченка та інших співучасників у справі про створення на території України незаконного збройного формування з організаційною структурою військового типу.

Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва, передає в п’ятницю, 3 грудня, пресцентр СБУ.

“До НЗФ входили переважно колишні військовослужбовці та учасники бойових дій. Члени формування проводили військову, стройову та фізичну підготовку. На їх озброєнні перебувала вогнепальна зброя та вибухівка. Також досудовим слідством здобуто докази організації Семеном Семенченком терористичного акту в липні 2019 року. А саме – пострілу із ручного протитанкового гранатомета у будівлю, де розташовано ТОВ “Інформаційне Агентство “112-Україна”, – йдеться в пресрелізі.

Загалом у кримінальному провадженні повідомлено про підозру та скеровано обвинувальний акт стосовно дев’яти осіб.

Довідково:

Семенченко С.І. підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України;

Шевченко Є.С. – у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 333 КК України.

Як інформувала “Новинарня“, 24 березня Служба безпеки України відрапортувала, що викрила та припинила діяльність так званого “не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування”, або ж так званої “приватної військової компанії”. Нею нібито керували колишні учасники бойових дій у складі батальйону “Донбас” Семен Семенченко і Євген Шевченко.

За даними правоохоронців, до складу компанії входило понад 150 осіб, і вона діяла під прикриттям охоронних фірм та громадських організацій.

Підготовка членів так званої “ПВК” відбувалася на тренувальній базі на Київщині. Самі учасники називають її охоронною фірмою DBC (скорочення від Donbass Battalion Corp.), яка зареєстрована в США, а в Україні гуртує ветеранів батальйону “Донбас” для реабілітації.

Фігурантам справи оголосили підозру за статтею 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Крім того, за даними СБУ, Семенченко та Шевченко є можливими організаторами контрабандної схеми із ввезення військових запчастин та товарів подвійного призначення з Росії. Згодом вони нібито продавали ці деталі, зокрема клістрони до ЗРК С-300, державним підприємствам за завищеними цінами. У межах розслідування було проведено понад 80 обшуків і вилучено велику кількість зброї.

25 березня Служба безпеки оприлюднила нові докази у справі щодо незаконного постачання військових товарів з Російської Федерації – переписки й розмови Семенченка і Шевченка.

Андрію Рогозі – фігуранту низки кримінальних проваджень і журналістських розслідувань щодо корупційних схем, пов‘язаних з ДК “Укроборонпром” – та Євгенові Шевченку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 333 Кримінального кодексу України.

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