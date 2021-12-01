Блінкен зустрінеться з Кулебою і Лавровим, – Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен завтра проведе зустріч із міністрами закордонних справ України Дмитром Кулебою та Російської Федерації Сергієм Лавровим на полях міністерської зустрічі країн-членів ОБСЄ.

Як повідомляє Bloomberg, зустріч відбудеться в Стокгольмі.

За словами представника американського відомства, зустрічі Блінкена з Кулебою та Лавровим будуть проведені окремо.

Зазначається, що це буде перший прямий контакт між очільниками зовнішніх відомств США та РФ за останні кілька тижнів на тлі новин, що Росія може планувати вторгнення в Україну.

Раніше у США та Велика Британія заявили, що будь-яке вторгнення Росії в Україну спричинить серйозні дипломатичні та економічні наслідки для Москви.

Як відомо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у зустрічі глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ 2-3 грудня столиці Швеції.

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