Україна пропонує НАТО низку кроків для посилення тиску на Росію, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Північноатлантичної ради на рівні глав МЗС запропонував державам НАТО низку конкретних кроків для посилення санкційного тиску на Російську Федерацію та зміцнення оборонних спроможностей України.

Про це інформує пресслужба МЗС.

“Міністр наголосив, що об’єднання зусиль України та союзників НАТО допоможе стримати Росію від подальших агресивних дій, та запропонував державам-членам Альянсу низку конкретних кроків, які передбачатимуть, зокрема, посилення санкційного тиску та зміцнення оборонних спроможностей нашої держави”, – йдеться в повідомленні.

Кулеба детально поінформував союзників НАТО про загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі, нарощування російських сил вздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Глава МЗС “спростував російські фейки про нібито підготовку України до наступальної операції на Донбасі” і підтвердив відданість України виключно політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту, готовність продовжувати роботу в рамках Тристоронньої контактної групи та Нормандського формату.

“Україна активно працює з партнерами над втіленням комплексного пакета стримування, який складається з політичних, економічних та безпекових заходів.

Він спрямований на те, щоб знеохотити Росію вдатися до найгіршого сценарію дій. Демонструючи силу зараз, ми уникаємо потреби доводити її пізніше”, – заявив Дмитро Кулеба.

Урядовець наголосив, що посилення України та східного флангу НАТО буде взаємовигідним для Альянсу та нашої держави.

У МЗС зазначили, що союзники висловили тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, протягом 30 листопада – 1 грудня в Ризі відбуватиметься зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Однією з тем заходу буде російська військова присутність поблизу кордону з Україною.

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