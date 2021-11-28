Справи Майдану в судах: підсумки тижня №46, 15-19 листопада 2021

Судове засідання у справі Лукаша. Ілюстративне фото

автор: Адвокатська дорадча група

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Допит заступника генпрокурора у справі про силовий штурм Майдану, чергова згадка про “грузинських снайперів” від неоригінальних адвокатів у справі про розстріл на Інститутській, продовження епопеї з правонаступництвом у справі Миколи Пасічника, а також закриття справи проти п’ятьох ДАІшників — це те, чим запам’ятався попередній тиждень (15-19 листопада 2021) для судових справ Майдану.

Із 34 призначених засідань результативними були лише 14 (у 12 судових процесах). Прогрес спостерігався у 11 процесах.

Причини скасування засідань: заява про хворобу захисника та обвинуваченого, неявка обвинуваченого, неявка захисника, перебування судді в нарадчій кімнаті.

Інформація за результатами судових засідань згрупована за хронологією. Більш детально про окремі засідання у справі можна дізнатися за посиланнями в тексті. Наприкінці кожного повідомлення зазначено епізод, якого стосується cправа. 15 листопада #СправаКалініченка Через хворобу обвинуваченого Віктора Калініченка засідання не відбулося. З цієї причини скасували й наступне засідання, заплановане на 17 листопада. Черкаський районний суд в особі судді Олександра Смоляра відклав розгляд справи на місяць — до 14 грудня.

Колишній прокурор Чорнобаївського району Черкаської області Віктор Калініченко обвинувачується у втручанні в діяльність працівників правоохоронних органів та діяльність суддів з метою винесення ними неправосудних рішень щодо учасників протестів під черкаською ОДА, а також у перешкоджанні мирним зібранням.

#СправаЦінарідзеРадчукаПоствистака Тут також невдача. У засідання прийшли всі обвинувачені крім Сергія Цінарідзе. Його захисник напередодні повідомив суд, що Цінарідзе хворіє на Covid-19. Захисник надав копію експрес тесту, а у наступному засіданні має надати оригінал медичної довідки про хворобу.

#СправаПанченка А ось у справі дніпровського беркутівця Дмитра Панченка відбулося результативне засідання. Там допитали свідка Зайцеву. Вона бачила, як беркутівці били та затримували потерпілого Антона Кудінова.

Свідок розповіла, що приблизно о 2-3 годині ночі, Антон вирішив зробити добрий жест і піти до правоохоронців. За словами свідка, він ішов спокійно, жодних агресивних дій не вчиняв.

“Він просто взяв вудку чи палку з білим прапором і пішов до міліції з жестом доброї волі, з наміром примиритися”, — зазначила Зайцева.



“До Антона підійшли правоохоронці, взяли його в коло і повели в бік автозаку. Потім підійшли ще люди і почали тягнути Антона до автозаку, вдарили його, він зігнувся. Це точно був Антон, ми пізніше знайшли відео на “Еспресо TV”, де переконалися, що то був він у яскраві картатій куртці. Після того, як Антона відпустили з-під варти, він розповідав що його били. У суді я його побачила у рваній кофті, Антон сказав, що порвали при затриманні. Він дуже довго сидів в автозаку, його не випускали в туалет, не давали води. Лише під ранок привезли у відділок”, — розповіла свідок. Зазначимо, що цю ж саму історію на попередніх допитах розповідали й двоє інших свідків. Почитати про це можна тут. “До Антона підійшли правоохоронці, взяли його в коло і повели в бік автозаку. Потім підійшли ще люди і почали тягнути Антона до автозаку, вдарили його, він зігнувся. Це точно був Антон, ми пізніше знайшли відео на “Еспресо TV”, де переконалися, що то був він у яскраві картатій куртці. Після того, як Антона відпустили з-під варти, він розповідав що його били. У суді я його побачила у рваній кофті, Антон сказав, що порвали при затриманні. Він дуже довго сидів в автозаку, його не випускали в туалет, не давали води. Лише під ранок привезли у відділок”, — розповіла свідок.

Вона також зазначила, що Кудінов під час суду показував синці на тілі.

На Майдані свідок збирала інформацію для репортажів інформаційної агенції “Голос UA”. У неї був бейджик з написом “преса”, однак жилет вона не надягала. Як вона каже, “…чомусь саме це було мішенню для правоохоронців — по ним стріляти найкраще”. #СправаГайдашукаКиринчука У справі побиття студентів університету імені Карпенка-Карого захисник обвинувачених Василь Трикоза знову намагався визнати очевидно недопустимими важливі докази у справі. А саме висновки судово-психологічної експертизи та комісійної судово-психологічної експертизи. Як і раніше, представник потерпілих Оксана Михалевич та прокурор Марина Карпенко заперечували проти цього. Суддя Людмила Казмиренко вирішила долучити клопотання, але рішення ухвалить згодом.

На цьому засіданні також встигли дослідити матеріали справи. 16 листопада #СправаПацеляка Суд продовжив досліджувати докази обвинувачення. Також на засіданні допитали потерпілого Марка Мельника. Під кінець засідання суддя Анатолій Ясельський задовольнив клопотання прокурора Ірини Самборської і продовжив обвинуваченому Пацеляку особисте зобов’язання до 16 січня 2022 року.

#СправаМельникаВоронкова Захист знову зірвав підготовче засідання у Дарницькому райсуді. Знову На засідання не з’явився жодний захисник обвинувачених. Двоє захисників надіслали клопотання про відкладення через участь в інших судових засіданнях, а адвокат Добраниця — взагалі не повідомив про причину своєї відсутності.

Головуюча Ольга Просалова зауважила, що адвокат Фурманов, захисник обвинуваченого Віктора Горбенка, жодного разу не з’явився на засідання. Тільки направляв заяви про відкладення.

“Ваші захисники не являються на засідання, не надають дати, коли можуть з’явитись чи коли зайняті, ми не можемо погодити з ними наступні дати. За КПК захисники самі визначають пріоритетність справ. Тобто наша справа для них не пріоритетна? Можливо, ви знаєте чому?…Яка пріоритетна? Вся їхня поведінка направлена на те, щоб не проводити підготовче засідання”, — зауважила Просалова.

Головуюча запитала у Воронкова про його адвоката Романченка — чи знає він що це за інша справа у його адвоката і чому вона важливіша за справу, яку розглядає Дарницький суд. Чи знає обвинувачений, які дати вільні у адвоката.

Але Воронков зазначив, що нічого не знає. Так само й інші обвинувачені. Тільки Мельник зауважив, що адвокат Добраниця начебто захворів у день засідання. Проте жодних доказів цього суд не отримав.

#СправаБялая У справі тітушки Павла Бялая суд відклав розгляд, бо один із суддів колегії перебував у нарадчій кімнаті.

Нагадаємо, Павло Бялай — права рука відомого тітушки Юрія Крисіна. Бялай обвинувачується в тому, що стріляв в автомобіль таксі, в якому їхав журналіст В’ячеслав Веремій в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року.

#СправаПерестюка Адвокат обвинуваченого Олександра Перестюка не прийшла до суду, пояснивши, що в неї підвищена температура і вона чекає результат тесту на Covid-19.

#СправаКлюгеМатюши У цій справі продовжується затягування з боку захисту та судді, яка йому підіграє. Дніпровський суд вкотре не зміг вирішити питання з правонаступником померлого потерпілого Миколи Пасічника.

Спочатку захисникам не вистачило документів, які надав син померлого потерпілого Денис Пасічник. Суд погодився із захистом і викликав самого Дениса до суду.

Чоловік у суді надав документи і підтвердив, що хоче бути правонаступником у цій справі. Але захисту виявилось і цього замало. Вони почали вимагати з’ясувати, чи не бажає бути правонаступником сестра Дениса. Суд знову відклав розгляд цього питання.

16 листопада дочка Миколи Пасічника Наталя надіслала до суду заяву, де вказала, що про судовий розгляд цієї справи вона знає, однак брати участь в слуханнях не бажає. Відтак вона відмовилась бути правонаступницею загиблого Пасічника у провадженні.

Адвокати обвинувачених обурились тим, що на заяві Наталі не було електронного підпису. Тож вони вважали цю заяву недійсною. Адвокат Мась поставив під сумнів, що заяву направила саме донька Пасічника.

Прокурор Ігор Калінін зауважив, що Наталя знала про судовий розгляд, вона отримала повістку. За його словами, надіслана до суду заява про відмову бути правонаступницею є підтвердженням цього.

Представниця Миколи Пасічника Марина Ліліченко просила долучити заяву Наталі до матеріалів справи. Вона також просила суд визнати Дениса Пасічника правонаступником загиблого потерпілого.

Але, вже традиційно, суддя Інна Омельян відклала розгляд до 2 грудня, як цього і хотів захист.

Нагадаємо, у цій справі обвинувачуються: ● заступник керівника Смілянської міськрайонної прокуратури Наталія Захарченко, ● в.о. заступника начальника слідчого відділення Смілянського міськвідділу Олександр Шевченко, ● слідчі Олександр Рибченко, Олег Пашковський, Максим Добрянський та Людмила Лихолай.

Їх обвинувачують у незаконному триманні під вартою та притягненні завідомо невинних до кримінальної відповідальності під час розгону черкаського Майдану у січні 2014 року #СправаЛекаря У справі колишнього заступника міністра МВС України Сергія Лекаря Голосіївський суд під головуванням Марини Єсауленко почав досліджувати письмові докази. Лекаря обвинувачують у незаконному постачанні спецзасобів виробництва РФ для використання під час силового розгону протестувальників 18—20 лютого 2014 року. 17 листопада #СправаКосенка На засідання знову не прийшов адвокат Євген Солодко. Прокурори нагадали суду, що це відбулося вже вдруге поспіль, а колегія на чолі з суддею Олександром Кітовим мала на цьому засіданні перевірити поважність причини неявки Солодка на минуле засідання. Однак, розгляд знову відклали.

Офіцер спецпідрозділу «Омега» Володимир Косенко обвинувачується у вбивствах протестувальників 20-го лютого 2014 року на вулиці Інститутській #СправаЛукаша У справі керівника харківського “Беркута” Владислава Лукаша Дарницький суд продовжує допитувати потерпілих. На засіданні допитали Сергія Нужненка. Він професійний фотограф і 1 грудня висвітлював мирний протест на вулиці Банковій.

Сергій мав всі ознаки працівника ЗМІ, але беркутівців це не спинило. Йому нанесли численні тілесні ушкодження, незаконно вилучили зняті ним фото-відео матеріали та тривалий час утримували під вартою в СІЗО.

Суд також переглянув відеозапис слідчого експерименту з Сергієм.



Переглянути допит можна за посиланням

заступника генерального прокурора Максима Якубовського. На попередньому засіданні інший свідок Геннадій Москаль вперше публічно озвучив ім’я людини, яка у 2014 році напередодні так званої антитерористичної операції передала йому плани “Хвиля” та “Бумеранг”. Цієї людиною був саме Якубовський. #СправаЩеголєва У Шевченківському суді відбувся цікавий допит — у справі про силовий штурм Майдану 18 лютого допитали нинішньогоНа попередньому засіданні інший свідок Геннадій Москаль вперше публічно озвучив ім’я людини, яка у 2014 році напередодні так званої антитерористичної операції передала йому плани “Хвиля” та “Бумеранг”. Цієї людиною був саме Якубовський.

У суді він розповів мав достатньо широке коло знайомств, знав багатьох працівників правоохоронних органів, зокрема і працівників СБУ, які працювали в департаменті захисту національної державності (ДЗНД). Один з них Олександр Квітко, який познайомив Якубовського зі своїм колегою Максимом Хомою. В особистій розмові вони розповіли Якубовському, що керівництво ставить їм задачу з придушення масових протестів. І ці документи готує для ДЗНД саме Максим Хома.

Зрештою Якубовський отримав секретні плани “Бумеранг” та “Хвиля”. Тривалий час він перевіряв дані, наведені в них, отримуючи інформацію від бійців “Альфи”, та співставляючи те, що відбувалося на Майдані. Згодом, перед силовим штурмом на Майдані 18 лютого, він передав документи Геннадію Москалю. Той, за його словами, попередив протестувальників про майбутній штурм та зачистку Майдану.



Більше про допит Якубовського читайте в матеріалі Артура Пріхна для LB.ua.

#СправаАхметаВасюти У у справі 19 працівників ДАІ сталося те, чого намагаються досягти обвинувачені та їх захисники у багатьох інших справах Майдану. Суддя Святошинського суду Вікторія Жмудь через закінчення термінів давності закрила справу відносно п’яти колишніх співробітників ДАІ Вадима Васюти, Олега Волика, Романа Данілова, Михайла Дорошенка та Володимира Прокопенка.

Їх обвинувачували у складанні завідомо неправдивих рапортів про правопорушення, нібито вчинені активістами “Автомайдану” під час Революції Гідності.

Детальніше про засідання читайте в матеріалі Watchers.media ( https://cutt.ly/zTV4G2o #СправаГолуба У Франківському суді Львова продовжили досліджувати докази у справі Сергія Голуба. Заступника керівника львівського “Беркута” обвинувачують у перевищенні службових повноважень у справі про підпал бази “Беркута”. Сам Голуб від суду переховується, а в його справі вже допитали свідків.

#РозстрілНаІнститутській У справі щодо п’ятьох “беркутівців” спецроти захист продовжив надавати свої доповнення. Захисники беркутівців знову заявили клопотання про допит так званих “грузинських снайперів” по відеоконференції та долучення протоколів і відео їхніх допитів білоруською прокуратурою.



Крім того захисники обвинувачених заявили клопотання про допит самих обвинувачених по відеоконференції. Мова про тих обвинувачених, які переховуються. Це Сергій Зінченко, Павло Аброськін та Олег Янішевський. Про те, як раніше захисники вже намагалися “розкрутити” тему міфічних “грузинських снайперів” і що з цього вийшло, читайте за посиланням. Крім того захисники обвинувачених заявили клопотання про допит самих обвинувачених по відеоконференції. Мова про тих обвинувачених, які переховуються. Це Сергій Зінченко, Павло Аброськін та Олег Янішевський.

На наступному засіданні, 18 листопада, суд присяжних оголосив рішення по цих клопотаннях. Щодо допиту обвинувачених у відеоконференції суд відмовив захисникам у задоволенні їх клопотання. Натомість головуючий суддя Сергій Дячук зазначив, що він надає захисникам можливість на стадії допиту обвинувачених реалізувати їх право надати свідчення суду “будь-який прийнятний для них спосіб звернення до суду в тому числі з використанням будь-яких технічних засобів дистанційного відеозв’язку за умови можливості їх ідентифікації”.

А щодо так званих “грузинських снайперів”, то суд їх допитувати не буде, однак він погодився долучити до матеріалів справи протокол допиту одного з таких “свідків” на етапі досудового слідства. Переглянути засідання можна за посиланням ( https://cutt.ly/uTV4B8n

#СправаМисливогоНовотного Засідання не відбулося, оскільки адвокат Захаров, який захищає Сергія Мисливого, перебував у відпустці саме в день засідання.

#СправаКочмараЗубкевича — У справі беркутівців Володимира Кочмара та Назарія Зубкевича засідання не відбулося. Суддя Тетяна Овсепян перебувала в нарадчій кімнаті. #СправаСиниці Обвинувачена суддя Людмила Синиця не з’явилася до суду, де розглядається її справа про розголошення даних слідства. Також не було і головуючого у цій справі Сергія Кіхтенка. Про причину його відсутності прокурорів не повідомили. #СправаЕйсмонтаМохоня В апеляційному суді мали намір почати розгляд апеляцій на вирок Шевченківського суду беркутівцям Віктору Ейсмонту та Володимиру Мохоню. Представник ГУНП в м. Києві подав свою апеляцію разом із клопотанням про поновлення строку на подачу апеляції. Сам представник до суду не з’явився.

Порадившись, колегія відклала розгляд, зазначивши, що має питання до представника ГУНП в м. Києві. 18 листопада

#СправаСпасських Через те, що в СІЗО не забезпечили відеозв’язок з обвинуваченим Юрієм Спасських, Голосіївський суд не зміг провести засідання і розгляд відклали на 7 грудня. Цього дня обвинуваченого мають доставити на судове засідання.

#СправаГриняка Шевченківський райсуд Києва продовжив досліджувати докази у справі генерала Володимира Гриняка. Зокрема, присутні дивилися слідчі експерименти. Потерпілий Власенко під час слідчого експерименту розповів, що 18 лютого він був на Інститутській, недалеко від мосту, а правоохоронці були під мостом. Коли полетіли перші гранати, він трохи відійшов та бачив, як БТР руйнував барикади.

Потім потерпілий перейшов на Майдан. Він знімав відео і бачив як горіла опора моста, У цей час, за словами свідка, правоохоронці з Інститутської зупинилися, але активізувалися силовики зі сторони Європейської площі. Вони, зокрема, кидали гранати.

За словами Власенка, коли люди біля барикад закричали, він не зрозумів, що відбулось, але почав рухатися до барикад. На розі Інститутської Власенко відчув удар у голову. У мить поранення (як згодом з’ясувалося картеччю) він дивився у напрямку Європейської площі. Там же, на Майдані йому надали першу допомогу.

#СправаМедвідя Шевченківський райсуд продовжив досліджувати докази у справі Олександра Медвідя. Його обвинувачують у викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з Олександрівської лікарні. Також на засіданні захисник Медвідя заявила відвід прокурору Юлії Малашич. Однак, суддя Лідія Щебуняєва відмовила в його задоволенні.

#СправаЛітавського У справі колишнього прокурора Тараса Літавського знову навіть не розпочали підготовче засідання. Розгляд справи відкладається за клопотанням захисту. 19 листопада #СправаДобровольського У справі командира 1-ї роти київського “Беркута” Михайла Добровольського Подільський суд продовжив дослідження доказів. У засіданні спочатку дослідили відео подій — зокрема відеозапис на якому майданівці їдуть вулицею Грушевського та Кріпосним провулком до 17-ої лікарні на пошуки людей. Потім перейшли до дослідження трафіків мобільних телефонів. Зокрема, інформації про реєстрацію мобільних телефонів фігурантів нападу на автомайданівців на вулиці Щорса та біля 17-ої лікарні та переміщення телефонів цих абонентів, зокрема, до районних відділів міліції Києва. Однак, наступне засідання у цій справі суддя Павленко призначила аж на 14 січня 2022 року. Тобто знову майже двомісячна перерва.



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