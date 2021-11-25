До суду передали справу щодо виконавців убивства Василя Сергієнка. Світить довічне

Василь Сергієнко

Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва офісу генпрокурора направило до суду обвинувальний акт стосовно виконавців викрадення та вбивства журналіста, учасника Революції Гідності Василя Сергієнка.

Про це відомства повідомили у четвер, 25 листопада.

У ході спеціального (заочного) досудового розслідування двом громадянам було висунуто обвинувачення у викраденні, катуванні і вбивстві журналіста. Їх було оголошено у міжнародний розшук за вчинення цього злочину у складі злочинного угруповання.

Дії обвинувачених кваліфіковано за статтями викрадення, створення злочинної організації, умисному вбивстві та порушенні недоторканності житла (ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 255, п. п. 3, 4, 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Як повідомляла “Новинарня“, 4 квітня 2014 року Василя Сергієнка викрали з дому в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. При викраденні його били та нанесли поранення ножем. Мати журналіста бачила, як його вивозять на машині.

Наступного дня тіло його було знайдено за 15 кілометрів від міста зі слідами знущань.

В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка підозрюють Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражина, Максима Русіна та Романа Недибалюка, яких затримували впродовж 2015-2017 років.

ЗМІ неодноразово писали про причетність до замовлення цього злочину політичного конкурента Сергієнка – нардепа-бізнесмена, колишнього члена Партії регіонів Геннадія Бобова.

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