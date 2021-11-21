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Через два роки більшість обвинувачених у справах Майдану уникне покарання: спливе строк давності через затягування в судах

21/11/2021 20:34

 

Євгенія Закревська
правозахисниця, адвокатка Майдану і родин Небесної сотні

(FB)

Якщо нічого не змінити. Якщо суди будуть іти так, як ідуть зараз. То через два роки уникнуть покарання всі “беркути”, слідчі, прокурори у справах:

– щодо розгону Майдану 30 листопада 2013 року;
– щодо побиття на Банковій 1 грудня 2013 року;
– щодо штурму Майдану 11 грудня;
– щодо січневих подій на вулиці Грушевського;
– щодо побиття Автомайдану і протестувальників із жовтого автобуса 23 січня 2014 року;
– щодо побиття, тисняви 18 лютого;
– щодо видачі зброї “тітушні” 20 лютого.

Справи закриють за спливом строків давності.

Вироків не буде.

Ще раз:
Усі.
Вони.
Уникнуть.
Покарання.

Усі результати розслідування полетять в трубу.

Через два роки спливають строки давності у всіх злочинів, крім убивств.

Це саме ті “беркутівці”, слідчі і прокурори, які не втекли. Переважна більшість їх продовжує працювати в поліції, прокуратурі. Вони лишаться на своїх посадах із повним відчуттям безкарності.

Безкарності, доведеної в суді.

І все це не через те, що “нічого не розслідується”. Всі ці справи розслідувані. І маринуються в судах вже три, чотири, п’ять, а то і шість років. А через те, що в справі призначаються 3-4 засідання на рік, які не відбуваються.

“Ой, а обвинувачений сьогодні у відрядженні/ забув/ не прийшов / не зміг доїхати/ переплутав дати/ не зробив щеплення…”

“Ой, а мій адвокат стоїть у пробці/ в нього інша справа/ відпустка/ народилась дитина карантин/ відрядження/ десять-тисяч-інших-причин”, кожна з яких нецікава ні журналістам, ні судді, ні подекуди і прокурору…

Це через засідання, що роками переносяться на вимогу захисту через начебто неявку потерпілих, яких у справі кілька десятків і які не мають обов’язку за КПК з’являтись на засідання і вже точно не мають такого бажання. Адже якщо вони приїдуть, засідання все одно не відбуваються, а я просто не знаю людей, готових викидати роки свого життя в повітря.

І саме ця нікому не цікава трясовина “нічого-не-відбувається” – саме вона і є найуспішнішою стратегією захисту обвинувачених.

Саме вона не знаходить ніякого опору суспільства, судової системи, професійної спільноти.
Саме вона безальтернативно призведе до звільнення обвинувачених від відповідальності.

До поразки судової системи і громадянського суспільства.

До тріумфу безкарності.

Це буде вироком нам. А не їм.

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