Через два роки більшість обвинувачених у справах Майдану уникне покарання: спливе строк давності через затягування в судах

Євгенія Закревська
правозахисниця, адвокатка Майдану і родин Небесної сотні
(FB)
Якщо нічого не змінити. Якщо суди будуть іти так, як ідуть зараз. То через два роки уникнуть покарання всі “беркути”, слідчі, прокурори у справах:
– щодо розгону Майдану 30 листопада 2013 року;
– щодо побиття на Банковій 1 грудня 2013 року;
– щодо штурму Майдану 11 грудня;
– щодо січневих подій на вулиці Грушевського;
– щодо побиття Автомайдану і протестувальників із жовтого автобуса 23 січня 2014 року;
– щодо побиття, тисняви 18 лютого;
– щодо видачі зброї “тітушні” 20 лютого.
Справи закриють за спливом строків давності.
Вироків не буде.
Ще раз:
Усі.
Вони.
Уникнуть.
Покарання.
Усі результати розслідування полетять в трубу.
Через два роки спливають строки давності у всіх злочинів, крім убивств.
Це саме ті “беркутівці”, слідчі і прокурори, які не втекли. Переважна більшість їх продовжує працювати в поліції, прокуратурі. Вони лишаться на своїх посадах із повним відчуттям безкарності.
Безкарності, доведеної в суді.
І все це не через те, що “нічого не розслідується”. Всі ці справи розслідувані. І маринуються в судах вже три, чотири, п’ять, а то і шість років. А через те, що в справі призначаються 3-4 засідання на рік, які не відбуваються.
“Ой, а обвинувачений сьогодні у відрядженні/ забув/ не прийшов / не зміг доїхати/ переплутав дати/ не зробив щеплення…”
“Ой, а мій адвокат стоїть у пробці/ в нього інша справа/ відпустка/ народилась дитина карантин/ відрядження/ десять-тисяч-інших-причин”, кожна з яких нецікава ні журналістам, ні судді, ні подекуди і прокурору…
Це через засідання, що роками переносяться на вимогу захисту через начебто неявку потерпілих, яких у справі кілька десятків і які не мають обов’язку за КПК з’являтись на засідання і вже точно не мають такого бажання. Адже якщо вони приїдуть, засідання все одно не відбуваються, а я просто не знаю людей, готових викидати роки свого життя в повітря.
І саме ця нікому не цікава трясовина “нічого-не-відбувається” – саме вона і є найуспішнішою стратегією захисту обвинувачених.
Саме вона не знаходить ніякого опору суспільства, судової системи, професійної спільноти.
Саме вона безальтернативно призведе до звільнення обвинувачених від відповідальності.
До поразки судової системи і громадянського суспільства.
До тріумфу безкарності.
Це буде вироком нам. А не їм.
Читайте також:
Адвокат Майдану Євгенія Закревська: Вже торік суд виніс би вирок винним за розстріл на Інститутській, але підозрюваних віддали Росії
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
Із 22 листопада в Києві відновиться очне навчання у закладах освіти, а також у мистецьких школах і закладах фізичної культури та спорту. Про це 21 листопада повідомила Київська міська...
“Їхня брехня принижує”: на Майдані – величезний банер проти Зе і Єрмака, на Банковій – штовханина. ФОТО, ВІДЕО
Ветеранів АТО/ООС запрошують взяти участь у комунікаційному тренінгу
Зеленський і Порошенко привітали українців із Днем гідності та свободи. ВІДЕО
До Дня гідності і свободи гурт “Без обмежень” презентував пісню “Вільні люди”. ВІДЕО
“Ганьба зрадникам!” Зеленського неприязно зустріли біля Меморіалу Небесної сотні
Начальник ГУР Буданов: Росія готує великий наступ на січень, а спершу “хитатиме” через мітинги, антиваксів і “вагнергейт”
В Україні за добу нарахували 10,6 тис. нових випадків “ковіду”, померли – 377 людей
У Радбезі РФ заговорили про “ризик провокацій” з боку України на кордоні
Військові показали, як скидали на бойовиків ВОГ із безпілотника. ВІДЕО
Американське судно з двома “айлендами” для ВМС України вже проходить турецькі протоки
Президент відзначив загиблого снайпера ССО Уберта Мрачковського орденом “За мужність”. Хто ще нагороджений
Начальник ГУР Буданов: Росія готує великий наступ на січень, а спершу “хитатиме” через мітинги, антиваксів і “вагнергейт”
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.
Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/
Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.
Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon
При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні
Головний редактор: Дмитро Лиховій
Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com
+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02