У ході розслідування замаху на Шефіра проведено близько сотні обшуків в осіб, які користуються мисливською зброєю, – ОГП

Ілюстративне фото, правоохоронці під час пошуків на нападників на Шефіра

У рамках розслідування справи про замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра відбуваються обшуки в осіб, які стріляли з мисливської зброї патронами, аналогічними використаним під час злочину.

Про це в четвер, 25 листопада, повідомили в офісі генпрокурора.

“У рамках розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство першого помічника президента та його водія проведено близько 100 обшуків у всіх встановлених осіб, які здійснювали відстріл із мисливської зброї патронами, аналогічними використаним під час вчинення цього злочину”, – розповіли агентству “Інтерфакс-Україна” в ОГП.

За інформацією офісу генпрокурора, обшуки відбулися також у магазинах із продажу зброї та боєприпасів й в осіб, які займаються їх збутом.

“Наразі в кримінальному провадженні про підозру не повідомлено жодній особі“, – додали у відомстві.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомляла, що слідство розглядає понад десять версій замаху на Шефіра, дві з яких є основними.

“Щодо версій, вони були озвучені відразу ж. Коли я давала перші коментарі, сказала дуже обережно, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо й обробляємо інші. У нас більше десятка версій, за якими ми працюємо”, – сказала вона на брифінгу в Трускавці.

Крім того, Венедіктова знову спростувала інформацію про те, що цей замах міг бути постановкою.

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Як інформувала “Новинарня”, вранці 22 вересня під Києвом, між селами Лісники й Ходосівка, був скоєний замах на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Отримав поранення його водій Олександр Іванько 1963 р.н. Його госпіталізували. Сам посадовець не постраждав. Камер відеоспостереження на місці події не було.

Відомо, що по “ауді” з Шефіром, яке належить “Студії Квартал 95”, було випущено 18 куль із боку водія. У водія влучили три кулі. Після цього шофер зміг далі вести машину, проїхав кілька кілометрів і припаркувався біля супермаркету.

Глава МВС заявляв, що слідство розглядає три основні версії замаху на Шефіра.

Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента. Перед тим він разом із Зеленським працював у “Студії Квартал 95”. На братів Шефірів було переписано бізнес Зеленського.

Нагадаємо, що в Трускавці відбуваються збори депутатів президентської партії “Слуга народу”. Вони почалися в п’ятницю, 1 жовтня, і закінчиться в неділю, 3 жовтня. Зібрання передбачає тімбілдінг, обговорення робочих питань, зустрічі з посадовцями-силовиками, розваги тощо.

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