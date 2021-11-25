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Депутата Івано-Франківської облради хочуть зробити причетним до замаху на Шефіра і вже приходили з обшуком, – “ЄС”

25/11/2021 15:13

Депутата Івано-Франківської облради, голову Надвірнянського осередку партії “Європейська солідарність” Сергія Волошина хочуть зробити причетним до замаху на першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра.

Із такою заявою виступила в четвер, 25 листопада, пресслужба регіонального осередку цієї політичної сили.

Як випливає із заяви партії, 24 листопада зранку в будинку Сергія Волошина відбувся обшук.

“Документи, якими прикривалася поліція, прямо вказують, що депутата намагаються звинувачувати небагато-немало, а у замаху на Шефіра. Вже пройшло більш ніж два місяці від того часу, як влада оголосила про спробу вбивства першого помічника президента. Але, оголосивши про замах, влада лише імітувала розслідування, так і не давши відповідь ні про те, хто причетний до замаху, ні хто був виконавцем. Попри те, що Зеленський з високої трибуни ООН надав цій справі міжнародного значення, заявивши, що атака на Шефіра – це атака на українські реформи. І тепер, не маючи жодного просування у розслідуванні справи, влада не знайшла нічого кращого, ніж використати її для переслідування “Європейської Солідарності”, – йдеться в повідомленні.

Як інформувала “Новинарня”, вранці 22 вересня під Києвом, між селами Лісники й Ходосівка, був скоєний замах на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Отримав поранення його водій Олександр Іванько 1963 р.н. Його госпіталізували. Сам посадовець не постраждав. Камер відеоспостереження на місці події не було.
Відомо, що по “ауді” з Шефіром, яке належить “Студії Квартал 95”, було випущено 18 куль із боку водія. У водія влучили три кулі. Після цього шофер зміг далі вести машину, проїхав кілька кілометрів і припаркувався біля супермаркету.
Глава МВС заявляв, що слідство розглядає три основні версії замаху на Шефіра.

Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента. Перед тим він разом із Зеленським працював у “Студії Квартал 95”. На братів Шефірів було переписано бізнес Зеленського.

Нагадаємо, що в Трускавці відбуваються збори депутатів президентської партії “Слуга народу”. Вони почалися в п’ятницю, 1 жовтня, і закінчиться в неділю, 3 жовтня. Зібрання передбачає тімбілдінг, обговорення робочих питань, зустрічі з посадовцями-силовиками, розваги тощо.

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