Головою Інтерполу став генерал із ОАЕ, якого звинувачували у тортурах

Ахмед Нассер Аль-Раїсі

Новим головою Інтерполу став Ахмед Нассер Аль-Раїсі з Об’єднаних Арабських Еміратів, якого звинувачували в порушенні прав людини.

Про це в четвер, 25 листопада, інформує France 24.

Він здобув 68,9% голосів, поданих країнами-членами організації.

Генерал Аль-Раїсі, очільник сил безпеки ОАЕ, буде виконувати переважно церемоніальну роль.

📣 NEWS: The #INTERPOLGA has elected Ahmed Nasser Al Raisi of the United Arab Emirates as the Organization’s new President. Mr Al Raisi was elected following 3 rounds of voting. In the final round he received 68.9% of votes cast by member countries. More👇https://t.co/pRGm2zixPG — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021

Численні правозахисні групи та депутати Європарламенту висловлювали занепокоєння через його кандидатуру. У Франції та Туреччині проти Аль-Раїсі висували звинувачення в “тортурах політичних в’язнів в ОАЕ”.

11 листопада троє членів Європарламенту написали листа до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, щоби попередити про наслідки призначення генерала на Інтерпол.

“Обрання генерала Аль-Раїсі підірве місію та репутацію Інтерполу та серйозно вплине на здатність організації ефективно виконувати свою місію”, – йдеться у листі.

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