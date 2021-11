Головою Інтерполу став генерал із ОАЕ, якого звинувачували у тортурах

Новим головою Інтерполу став Ахмед Нассер Аль-Раїсі з Об’єднаних Арабських Еміратів, якого звинувачували в порушенні прав людини.

Про це в четвер, 25 листопада, інформує France 24.

Він здобув 68,9% голосів, поданих країнами-членами організації.

Генерал Аль-Раїсі, очільник сил безпеки ОАЕ, буде виконувати переважно церемоніальну роль.

📣 NEWS: The #INTERPOLGA has elected Ahmed Nasser Al Raisi of the United Arab Emirates as the Organization’s new President. Mr Al Raisi was elected following 3 rounds of voting. In the final round he received 68.9% of votes cast by member countries. More👇https://t.co/pRGm2zixPG

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021