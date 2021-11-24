Новинський вніс за Труханова 30 мільйонів застави

Народний депутат Вадим Новинський заявив, що вніс 30 мільйонів застави за міського голову Одеси Геннадія Труханова, тому що у них “давня історія дружби”.
Про це Новинський повідомив у середу, 24 листопада, в коментарі “Українській правді”.
“Це я вніс заставу. Коли в суді було озвучене рішення про запобіжний захід, я зателефонував і запропонував Геннадію Леонідовичу свої послуги. Він не відмовився. Я з 2014-го завжди намагаюсь допомагати в таких ситуація і справах, в яких мені здається є домішки політичного переслідуваня… З Трухановим у нас давня історія дружби, ми разом були ще у Раді 7 скликання. Тому у мене мотивація тільки дружня”, – сказав Новинський.
За словами Новинського, у нього немає в Одесі ніяких бізнес-інтересів.
Він також додав, що також допомагав у подібних справах Михайлу Чечетову і Олені Лукаш.
Як писала “Новинарня“, 11 жовтня ВАКС призначив Труханову заставу в 30 мільйонів.
6 жовтня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і низці посадовців міста у межах розслідування кримінального провадження.
НАБУ інкримінує 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси на 689 млн грн та легалізації незаконно отриманих доходів.
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