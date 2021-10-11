ВАКС призначив Труханову заставу в 30 мільйонів

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у привласненні землі в Одесі.
Таке рішення суд ухвалив у понеділок, 11 жовтня.
“У клопотанні детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Труханова Геннадія Леонідовича відмовити. Застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн 213 тис 300 грн”, – оголосила суддя.
Крім того, він повинен здати паспорт для закордонних поїздок.
Відзначимо, прокуратура просила заарештувати Труханова на два місяці з правом внесення застави в 120 млн грн.
Як писала “Новинарня“, 6 жовтня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і низці посадовців міста у межах розслідування кримінального провадження.
НАБУ інкримінує 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси на 689 млн грн та легалізації незаконно отриманих доходів.
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