Венедіктова підписала підозру меру Одеси Труханову

мер Одеси Геннадій Труханов у суді 15.02.2018. Фото: УНІАН

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і низці посадовців міста у межах розслідування кримінального провадження.

Про це генеральна прокурорка написала на сторінці у ФБ у середу, 6 жовтня.

“Інформую суспільство про те, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокурорів САП. Це дуже важлива і показова справа, як для Одеського регіону, так і для країни в цілому. Одеса ніколи не була простим містом і наївно вважати, що і справи там розслідуються, так би мовити, по шаблону. Навпаки, підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалась слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити”, – зазначила генпрокурорка.

Як випливає з її повідомлення, серед підозрюваних – чинний мер Одеси Геннадій Труханов. За даними джерела журналістів “Української правди”, підозру також отримали відомий одеський бізнесмен Володимир Галантерник та експрокурор Одещини Олег Жученко.

За словами генпрокурорки, слідству вдалося кваліфіковано задокументувати протиправну діяльність різних людей: від градоначальника до експрокурора та бізнесмена.

За версією слідства, ці люди (не виключено, що кількість підозрюваних може збільшитись) були причетні до цілого ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

Загалом, згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету склали понад 533 млн грн. Венедіктова вказує, що ця сума може змінитися до моменту закінчення розслідування і передачі справи до суду, зважаючи на існування інших важливих обставин, які ретельно опрацьовуються детективами і прокурорами.

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