Іспанія закрила в’їзд для невакцинованих туристів з України

Починаючи з 22 листопада, туристичні подорожі невакцинованих громадян України до Іспанії тимчасово обмежуються.
Про це повідомляється на сайті посольства України в Іспанії.
Як наголошується, починаючи з 22 листопада не дозволятиметься в’їзд із туристичною метою громадян, які не мають довідки про повний курс вакцинації.
Відповідно до оновлених правил, починаючи із 22 листопада, дозволятиметься в’їзд до Іспанії з України громадян України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19 вакциною, що визнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я або Європейським агентством лікарських засобів (після спливу 14 днів від дня отримання останньої дози).
Зазначене правило поширюється на осіб віком від 12 років та більше. Діти віком до 12 років можуть в’їжджати без довідки про вакцинацію у супроводі батьків, які мають сертифікат про вакцинацію.
Також починаючи з 22 листопада дозволятиметься в’їзд для невакцинованих громадян (за умови надання довідки про негативний результат тестування на наявність COVID-19 або довідки про одужання), які належать до наступних категорій (“суттєві подорожі”):
Усі пасажири, які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, у тому числі з метою транзиту до інших країн, мають завчасно заповнити формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії або завантаживши мобільний додаток Spain Travel Health –SpTH– на телефон) та отримати QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії.
Усі пасажири, які мають на меті в’їхати до Іспанії, підлягають проходженню санітарного контролю у першому пункті в’їзду, який передбачає щонайменше перевірку документів, візуальне обстеження та замір температури безконтактним способом.
Пасажири, які подорожуватимуть у дозволених випадках з України віком від 12 років, які прибувають до Іспанії через повітряні, морські та суходільні пункти пропуску з країн, віднесених до зони ризику, мають надати один із таких документів:
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