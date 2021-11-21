Військові показали, як скидали на бойовиків ВОГ із безпілотника. ВІДЕО

У відкритому доступі в інтернеті оприлюднено відео, як з українського безпілотника скидають модифікований боєприпас ВОГ-17 на позиції окупаційних сил Росії.
Відео було оприлюднено в соціальний мережі Telegram на українському ресурсі “Третя сила”, пише “Мілітарний“.
Точне місце та час скидання вибухового пристрою з безпілотника не розголошують.
Зазначається, що під час повітряної атаки українських сил, імовірно, один бойовик був ліквідований та ще один отримав поранення.
Для удару з безпілотника використовується перероблений гранатометний постріл калібру 30 мм ВОГ-17.
Як зауважує “Мілітарний”, показаний на відео удар відбувся кілька років тому.
Так, у 2019 році військовий Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував відео з ударом по цій позиції, але в нечіткій якості. Опубліковане ж на ресурсі “Третя сила” відео відрізняється кращою якістю та збільшеним фокусом, на якому детально видно ураження живої сили.
Окупаційні сили Росії також намагаються застосовувати проти військових України перероблені вибухові пристрої. Так у листопаді 2021 року було збито квадрокоптер, який використовувався для скидання уламкових пострілів ВОГ-17.
У 2019 році українські воїни збили безпілотник із саморобним вибуховим пристроєм, який намагалися скинути на позиції Збройних сил.
У вересні 2021 року бойовики використовували вибухові пристрої, виготовленні за допомогою 3D принтера, в кожному з яких містилося до 500 грамів пластичної вибухової речовини.
В Україні існує альтернатива саморобним вибуховим пристроям у вигляді некерованих боєприпасів РКГ-1600, які створені на підприємстві “Завод Маяк”. Також розроблено систему технічного переводу кумулятивної гранати РКГ-3 у стан авіаційного боєприпасу.
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