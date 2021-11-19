Відволікання уваги на другорядний об’єкт по-(біло)руськи

Нелегальні мігранти на білорусько-польському кордоні

Польща й Литва витримали натиск провокацій та дезінформації під час військових навчань Росії й Білорусі, і наступним кроком гібридної агресії стало “бомбардування” східного флангу Євросоюзу та НАТО “живими снарядами” – мігрантами.

Москва й Мінськ, як справжні “прихильники гуманізму”, зігнали мігрантів (за різними оцінками, до 4 тисяч осіб) у лісосмугу під польським кордоном, обладнали їм табір. Те, що відбувається, нагадує стріми якогось пранкера з YouTube: білоруські прикордонники роздають кусачки для огорожі, газові балончики, самі намагаються пошкодити паркан машиною, лазерними указками та стробоскопом сліплять польських прикордонників… Схоже, Кремль поставив Лукашенку завдання зняти трешовий контент.

Показово, що пропагандистські ЗМІ, зокрема й ті, що ведуть мовлення на закордон, опиняються в потрібному місці в потрібний час і знімають, як спроби мігрантів прорватися на Захід наражаються на відсіч польських водометів. Попередні провокації з білоруської сторони залишаються при цьому за кадром.

Із 10 листопада російські та білоруські бомбардувальники почали патрулювати небо. Складно чітко визначити, який меседж міститься в цьому повідомленні: чи вони заважатимуть Польщі й Литві знімати з повітря, як прикордонники женуть зморених мігрантів до кордону, чи ця новина натякає, що винищувачі відкриють вогонь по нелегалах, які вирушать назад у Білорусь…

Також Росії закортіло “провести навчання” для своїх десантників у Білорусі та висадити їх 12 листопада у Гродненській області РБ, що межує з Литвою й Польщею. Ще трохи сюру… В результаті один російський десантник ще й загинув.

Поляки за останні три місяці зафіксували понад 30 тисяч спроб незаконного перетину кордону. Ці масові заворушення з боку Союзної держави РФ і РБ дивним чином збіглися з рекордною ціною на газ у Європі через створення Кремлем штучного дефіциту газу на початку листопада.

Тому рішення Путіна виставити на посміховисько Лукашенка цілком очевидне. Відбувається класичне загрібання жару чужими руками й переключення уваги на іншу тему. “Щасливим” володарем нового пакету санкцій за трагікомедію на польсько-білоруському кордоні стає Білорусь і “Белавіа”, а не Москва та путінська команда.

Завдання українців зараз – бути пильними і стояти єдиним фронтом. Не залишити поза увагою указ Путіна про економічне зближення з ОРДЛО та вільний доступ товарів від “ДНР/ЛНР” на ринок РФ. Пам’ятати про накопичення військ на кордоні та централізоване постачання Росією зброї бойовикам на Донбасі. Звернути увагу на безпілотник виробництва РФ 2019 року, збитий українськими військовими на нашому боці. Мінометні обстріли житлових будинків. Ті ж спроби енергетичного шантажу.

Важливо, щоб інформація про наростаючу ескалацію та загрозу з боку РФ не була приглушена і не зникла з порядку денного світових ЗМІ. Також важливо показати агресору, що його справжні наміри – зрозумілі, і будь-яка агресія проти України отримає рішучу відсіч.

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