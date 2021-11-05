СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3032951 +26488
Летальні випадки:
70842 +696
Одужали:
2492419 +13281
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14730826 (+71870). Оновлено: 08:12 05.11.2021
Home / Війна / Контррозвідка СБУ та міжнародні експерти оприлюднили докази збройної агресії РФ в Україні

Контррозвідка СБУ та міжнародні експерти оприлюднили докази збройної агресії РФ в Україні

05/11/2021 19:22

Міжнародна неурядова організація “Conflict Armament Research” («Дослідники зброї конфліктів») опублікувала звіт під назвою “Зброя війни в Україні. Трирічне дослідження постачань озброєння у Донецькій та Луганській областях”.

Як передає пресцентр Служби безпеки України в п’ятницю, 5 листопада, це – перший звіт “Conflict Armament Research”, який став результатом співпраці цієї організації з контррозвідкою, започаткованої у 2018 році.

“На 230-ти аркушах цього дослідження міститься значний масив фактологічних даних, які є беззаперечним свідченням використання незаконними збройними формуваннями на тимчасово окупованій території України в Донецькій і Луганській областях озброєння та військової техніки саме російського походження. Ця робота мала на меті доведення міжнародній спільноті об’єктивної та неупередженої інформації щодо характеру і походження зброї на Сході України”, – йдеться в повідомленні.

Опублікований звіт вперше детально охопив великий обсяг даних щодо озброєння та боєприпасів російського виробництва.
Спеціалістами організації вивчено десятки реальних видів стрілецької зброї та боєприпасів, протипіхотних мін, гранатометів та переносних зенітно-ракетних комплексів.

Активну підтримку у діяльності експертів-міжнародників надали також Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, офіс генерального прокурора, Національна гвардія України, Національна поліція України та Державна прикордонна служба України. Спільними діями надано сприяння міжнародній організації в зібранні та аналізі виявлених і вилучених окремих видів озброєнь і військової техніки (ОВТ) російського походження у районі ООС.

«Conflict Armament Research» створена у 2011 році та наділена повноваженнями Європейського Союзу щодо збору, узагальнення та аналізу даних про походження ОВТ, що використовуються в зонах збройних конфліктів у різних регіонах світу.

Читайте також:
Російські снайпери на Донбасі озброєні далекобійними гвинтівками калібру 12,7 мм, – СБУ

Унікальних переглядів: 47
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Ще одна область з 8 листопада переходить у “червону” зону

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні ухвалила рішення встановити з 00 години 00 хвилин 8 листопада 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки на...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse