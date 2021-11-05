Контррозвідка СБУ та міжнародні експерти оприлюднили докази збройної агресії РФ в Україні

Фото: пресцентр СБ

Міжнародна неурядова організація “Conflict Armament Research” («Дослідники зброї конфліктів») опублікувала звіт під назвою “Зброя війни в Україні. Трирічне дослідження постачань озброєння у Донецькій та Луганській областях”.

Як передає пресцентр Служби безпеки України в п’ятницю, 5 листопада, це – перший звіт “Conflict Armament Research”, який став результатом співпраці цієї організації з контррозвідкою, започаткованої у 2018 році.

“На 230-ти аркушах цього дослідження міститься значний масив фактологічних даних, які є беззаперечним свідченням використання незаконними збройними формуваннями на тимчасово окупованій території України в Донецькій і Луганській областях озброєння та військової техніки саме російського походження. Ця робота мала на меті доведення міжнародній спільноті об’єктивної та неупередженої інформації щодо характеру і походження зброї на Сході України”, – йдеться в повідомленні.

Опублікований звіт вперше детально охопив великий обсяг даних щодо озброєння та боєприпасів російського виробництва.

Спеціалістами організації вивчено десятки реальних видів стрілецької зброї та боєприпасів, протипіхотних мін, гранатометів та переносних зенітно-ракетних комплексів.

Активну підтримку у діяльності експертів-міжнародників надали також Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, офіс генерального прокурора, Національна гвардія України, Національна поліція України та Державна прикордонна служба України. Спільними діями надано сприяння міжнародній організації в зібранні та аналізі виявлених і вилучених окремих видів озброєнь і військової техніки (ОВТ) російського походження у районі ООС.

«Conflict Armament Research» створена у 2011 році та наділена повноваженнями Європейського Союзу щодо збору, узагальнення та аналізу даних про походження ОВТ, що використовуються в зонах збройних конфліктів у різних регіонах світу.

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