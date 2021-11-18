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Зеленський заявив главі Єврокомісії, що Україна готова зменшити вартість транзиту газу

18/11/2021 11:22

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив низку пропозицій, спрямованих на запобігання енергетичній кризі у Європі.

Про це інформує пресслужба глави держави у четвер, 18 листопада.

“Зокрема, співрозмовники обговорили ідею щодо створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки. Президент України наголосив, що наша держава готова зменшити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський та фон дер Ляєн також детально обговорили питання енергетичної безпеки Європи.

Зеленський вкотре наголосив, що проєкт “Північний потік-2” є насамперед безпековою загрозою для всієї Європи.

Сторони обговорили також загострення ситуації на кордоні Білорусі та Польщі.

“Співрозмовники констатували, що ця ситуація є гібридною атакою, яка вимагає спільних зусиль та взаємодії”, – додали в ОП.

Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу “Північний потік-2”.

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