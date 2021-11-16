У Німеччині призупинили сертифікацію “Північного потоку-2”

У Німеччині призупинили процес сертифікації газопроводу “Північний потік-2”.

Про це у вівторок, 16 листопада, передає “Укрінформ” із посиланням на пресслужбу регулятора.

“Федеральне мережеве агентство тимчасово призупиняє процес сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора транспортної мереж”, – йдеться у пресрелізі.

Після детального вивчення документів ФМА дійшло висновку, що сертифікація оператора лінії “Північний потік-2” можлива лише тоді, коли організація роботи оператора буде відповідати в юридичній формі німецькому законодавству.

Компанія Nord Stream 2 AG, що базується в Швейцарії, вирішила не переформатовувати наявну компанію, а заснувати дочірню згідно з німецьким законодавством лише для німецької частини лінії.

Ця дочірня компанія має стати власником і експлуатувати німецьку ділянку газопроводу. Сама дочірня компанія повинна в такому випадку відповідати вимогам закону про енергетику щодо незалежності оператора транспортної мережі, зазначають німецькі чиновники.

“Процес сертифікації залишатиметься призупиненим, доки не буде завершено передачу основних активів і людських ресурсів дочірньому підприємству, а Федеральне мережеве агентство не зможе перевірити повноту повторно поданих документів дочірньої компанії як нового заявника”, – йдеться у повідомленні.

Якщо ці вимоги будуть дотримані, ФМА зможе продовжити перевірку протягом решти часу чотиримісячного терміну, передбаченого законом, скласти проєкт рішення та, відповідно до законодавства внутрішнього ринку, подати його до Європейської комісії для коментарів.

Федеральне міністерство економіки та енергетики та Європейська комісія були поінформовані про це заздалегідь.

Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що перша нитка “Північний потік-2” заповнена технічним газом і готова до початку транспортування.

Хоча газопровід довжиною понад 1 200 кілометрів технічно завершений, він ще повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може тривати до весни 2022 року.

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