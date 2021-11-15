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“Нафтогаз” братиме участь у сертифікації “Північного потоку-2”

15/11/2021 21:29

НАК “Нафтогаз України” візьме участь у процедурі сертифікації оператора “Північного потоку-2”.

Про це повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко у ФБ у понеділок, 15 листопада.

“​​Таке рішення сьогодні прийняв німецький регулятор BNetzA. Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифіканований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству”, – зазначив Вітренко.

За його словами, залучення “Нафтогазу” до процесу також дозволить дізнатися більше про аргументи Nord Stream AG, що означатиме більшу прозорість процесу.

“Це важливо, адже саме BNetzA остаточно визначить, чи буде газопровід введено в експлуатацію та за яких умов”, – сказав Вітренко.

За його словами, НАК “Нафтогаз України” готовий надати свою юридичну позицію найближчим часом.

“BNetzA може приймати рішення щодо сертифікації оператора “Північного потоку-2″ до 8 січня 2022 року. Ми сподіваємося, що наші аргументи в цьому процесі будуть почуті і враховані”, – додав він.

Своєю чергою, Оператор ГТС України згодом повідомив, що агентство BNetzA визнало його особливу роль в процесі сертифікації газопроводу “Північний потік-2” та задовольнило його заявку щодо участі у процедурі.

“Німецький регулятор зазначив: “Оператор ГТС України має особливе розуміння наслідків, які може мати використання різних транзитних маршрутів з Росії”, – йдеться у повідомленні

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Україна

“Нафтогаз” братиме участь у сертифікації “Північного потоку-2”

НАК “Нафтогаз України” візьме участь у процедурі сертифікації оператора “Північного потоку-2”. Про це повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко у ФБ у понеділок, 15 листопада. “​​Таке рішення...

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