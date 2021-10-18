Нафтогаз подав заявку на участь у сертифікації Nord Stream 2

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НАК “Нафтогаз України” подав до німецького регулятора заявку на участь у процесі сертифікації газогону “Північний потік-2”.

Про це під час брифінгу в понеділок, 18 жовтня, заявив голова правління “Нафтогазу” Юрій Вітренко.

“Нафтогаз, як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора “Північного потоку-2″ перед німецьким регулятором”, – сказав Вітренко, якого цитує “Укрінформ”.

За його словами, офіційною позицією компанії є те, що газогін не можна сертифікувати через невідповідність європейському законодавству. Зокрема, “Північний потік-2” контролюється постачальником газу, до нього не забезпечений доступ третіх осіб і він не відповідає принцину солідарності.

Російський газовий монополіст Газпром 10 вересня оголосив про завершення будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

Як писала “Новинарня“, 18 жовтня стало відомо, що перша нитка “Північний потік-2” заповнена технічним газом і готова до початку транспортування.

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