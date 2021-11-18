СБУ повідомила керівнику однієї з шахт “Волиньвугілля” про підозру у фінансуванні бойовиків “ЛНР”

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Контррозвідка Служби безпеки України викрила керівника однієї із шахт ДП “Волиньвугілля” на фінансуванні так званої “ЛНР”.

Про це в четвер, 18 листопада, інформує пресцентр СБУ.

“Оперативники встановили, що один із нинішніх керівників цієї шахти в минулому тісно співпрацював із бойовиками незаконних збройних формувань. А у 2018 році його призначили на керівну посаду однієї з шахт ДП “Волиньвугілля”. Відтоді зловмисник вів подвійне життя: як український посадовець та як підприємець так званої “ЛНР”. Зокрема, він налагодив канал торгівлі продуктами харчування в ОРДЛО”, – йдеться в повідомленні.

У період 2018-2019 років підозрюваний виплатив майже 100 тисяч гривень “податків” до бюджету терористів.

Чиновнику інкримінують ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом уже скеровано до суду.

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