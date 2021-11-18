Рада створила ТСК із розслідування смерті нардепа Полякова

Народний депутат IX скликання Антон Поляков

Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування смерті народного депутата Антона Полякова.

Як передає “Новинарня” в четвер, 18 листопада, за ухвалення відповідної постанови проголосували 322 народних депутати.

Метою утворення ТСК, як йдеться у пояснювальній записці, є здійснення парламентського контролю за розслідуванням справи про смерть народного депутата Полякова і “повне, всебічне, неупереджене й об’єктивне дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні”.

Як писала “Новинарня“, в ніч на 8 жовтня 2021 року народного депутата Антона Полякова виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР. За словами водія таксі, за кілька хвилин до того, пасажир сів у машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі, після чого йому стало погано.

Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер.

При потерпілому виявлені та вилучені цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою “Природна смерть”.

Попередньо причиною смерті назвали гостру коронарну недостатність. Але поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, або отруєння якоюсь речовиною – як самостійно, так і невідомою особою.

У МВС повідомили, що в організмі Полякова, крім алкоголю, виявили метадон.

Пізніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що в організмі Полякова, окрім метадону й алкоголю, знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.

Водночас співмешканка загиблого нардепа Антона Полякова, народна депутатка Ганна Скороход, заявила, що його вбили.

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