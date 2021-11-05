Депутатку від “Слуги народу” дискваліфікували на п’ять пленарних засідань

"Слуга народу" Галина Третьякова

Верховна Рада відсторонила голову парламентського комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів, “слугу народу” Галину Третьякову від наступних п’яти пленарних засідань через її висловлювання на адресу померлого депутата з групи “За майбутнє” Антона Полякова.

Як передає “Новинарня“, в п’ятницю, 5 листопада, таке рішення підтримали 234 народних депутати.

При цьому із фракції “Слуги народу” “за” проєкт постанови проголосували лише 142 нардепи.

Голосування по фракціях:

“Прошу народного депутата України Галину Миколаївну Третьякову залишити зал засідань Верховної Ради України на період проведення п’яти пленарних засідань Верховної Ради України”, – сказав після голосування голова ВР Руслан Стефанчук.

Згодом депутати не підтримали відсторонення від п’яти пленарних засідань нардепки від “Європейської солідарності” Ірини Геращенко за вислови дворічної давності. За відповідну постанову проголосували лише 190 народних депутатів.

Скарга щодо Геращенко, внесена для “балансу” з відстороненням Третьякової, стосувалася її висловлювання ще 10 вересня 2019 року, коли вона порівняла “слуг народу” із “зеленими чоловічками”, які захопили Україну. Профільний комітет ВР лише тепер рекомендував відсторонити Геращенко від п’яти засідань парламенту.

Нагадаємо, під час пленарного засідання 8 жовтня 2021 року народні депутати від групи “За майбутнє” заявили, що нардепка “Слуги народу” Галина Третьякова в партійному чаті “СН” прокоментувала смерть Антона Полякова фразою: “На одного ворога менше”.

Третьякова, взявши репліку після виступу представників депутатської групи, не підтвердила, але й не спростувала відповідну інформацію.

Згодом голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив, що всі парламентські фракції та депутатські групи звернулися до Комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту щодо відсторонення Третьякової від участі у п’яти пленарних засіданнях Ради через зазначені висловлювання.

Співголова депутатської групи “За майбутнє” Тарас Батенко заявив, що члени політсили, членом якої він є, зібрали підписи всіх голів фракцій та депутатських груп, окрім “Слуги народу”, під листом до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та до голови Регламентного Комітету ВР Сергія Кальченка щодо відкликання Третьякової з посади керівника Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Арахамія повідомив, що фракція не підтримує відкликання Третьякової з посади голови комітету.

Як писала “Новинарня“, в ніч на 8 жовтня 2021 року народного депутата Антона Полякова виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР. За словами водія таксі, за кілька хвилин до того, пасажир сів в машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі, після чого останньому стало зле та почалася нудота. Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер.

При потерпілому виявлені та вилучені цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою “Природна смерть”.

Попередньо причиною смерті назвали гостру коронарну недостатність. Але поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, або отруєння якоюсь речовиною – як самостійно, так і невідомою особою.

У МВС повідомили, що в організмі Полякова, крім алкоголю, виявили метадон.

Пізніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що в організмі Полякова, окрім метадону й алкоголю, знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.

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