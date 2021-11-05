СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3032951 +26488
Летальні випадки:
70842 +696
Одужали:
2492419 +13281
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14730826 (+71870). Оновлено: 08:12 05.11.2021
Home / Україна / Політика / Депутатку від “Слуги народу” дискваліфікували на п’ять пленарних засідань

Депутатку від “Слуги народу” дискваліфікували на п’ять пленарних засідань

05/11/2021 11:41

Верховна Рада відсторонила голову парламентського комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів, “слугу народу” Галину Третьякову від наступних п’яти пленарних засідань через її висловлювання на адресу померлого депутата з групи “За майбутнє” Антона Полякова.

Як передає “Новинарня“, в п’ятницю, 5 листопада, таке рішення підтримали 234 народних депутати.

При цьому із фракції “Слуги народу” “за” проєкт постанови проголосували лише 142 нардепи.

Голосування по фракціях:

Скріншот із відео

“Прошу народного депутата України Галину Миколаївну Третьякову залишити зал засідань Верховної Ради України на період проведення п’яти пленарних засідань Верховної Ради України”, – сказав після голосування голова ВР Руслан Стефанчук.

Згодом депутати не підтримали відсторонення від п’яти пленарних засідань нардепки від “Європейської солідарності” Ірини Геращенко за вислови дворічної давності. За відповідну постанову проголосували лише 190 народних депутатів.

Скарга щодо Геращенко, внесена для “балансу” з відстороненням Третьякової, стосувалася її висловлювання ще 10 вересня 2019 року, коли вона порівняла “слуг народу” із “зеленими чоловічками”, які захопили Україну. Профільний комітет ВР лише тепер рекомендував відсторонити Геращенко від п’яти засідань парламенту.

Нагадаємо, під час пленарного засідання 8 жовтня 2021 року народні депутати від групи “За майбутнє” заявили, що нардепка “Слуги народу” Галина Третьякова в партійному чаті “СН” прокоментувала смерть Антона Полякова фразою: “На одного ворога менше”.

Третьякова, взявши репліку після виступу представників депутатської групи, не підтвердила, але й не спростувала відповідну інформацію.

Згодом голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив, що всі парламентські фракції та депутатські групи звернулися до Комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту щодо відсторонення Третьякової від участі у п’яти пленарних засіданнях Ради через зазначені висловлювання.

Співголова депутатської групи “За майбутнє” Тарас Батенко заявив, що члени політсили, членом якої він є, зібрали підписи всіх голів фракцій та депутатських груп, окрім “Слуги народу”, під листом до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та до голови Регламентного Комітету ВР Сергія Кальченка щодо відкликання Третьякової з посади керівника Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Арахамія повідомив, що фракція не підтримує відкликання Третьякової з посади голови комітету.

Як писала “Новинарня“, в ніч на 8 жовтня 2021 року народного депутата Антона Полякова виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР. За словами водія таксі, за кілька хвилин до того, пасажир сів в машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі, після чого останньому стало зле та почалася нудота. Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер.
При потерпілому виявлені та вилучені цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти.
За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою “Природна смерть”.
Попередньо причиною смерті назвали гостру коронарну недостатність. Але поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, або отруєння якоюсь речовиною – як самостійно, так і невідомою особою.
У МВС повідомили, що в організмі Полякова, крім алкоголю, виявили метадон.
Пізніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що в організмі Полякова, окрім метадону й алкоголю, знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.

Читайте також:
“Бачила слід від удушення”: Скороход переконана, що Полякова вбили

“Захищати тільки тих, хто щось утратив на війні”. У “Слузі народу” хочуть скасувати пільги для ветеранів-контрактників

Унікальних переглядів: 79
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ДБР оголосило про нову підозру Януковичу

Слідчий Державного бюро розслідувань повідомив про підозру президенту-втікачу Віктору Януковичу як очільнику організованої злочинної групи. Про це в п’ятницю, 5 листопада, інформує пресслужба ДБР. За версією слідства, до складу...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse