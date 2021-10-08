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Народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим у таксі

08/10/2021 08:42

Народного депутата України Антона Полякова знайшли мертвим.

Про це у п’ятницю, 8 жовтня, повідомили в пресслужбі поліції Києва.

“По поліції Києва надійшла інформація про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова – народного депутата України. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу та інші профільні служби”, – йдеться в повідомленні.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

“Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті”, – додали в поліції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «Природна смерть». Тривають слідчі дії, на місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та судово-медичний експерт.

Довідково

Антон Поляков пройшов до Верховної Ради як висуванець партії “Слуга народу” у 206-му окрузі у Чернігівській області, але 15 листопада 2019 року “слуги” виключили його з фракції – як говорили, через порушення домовленості про спільне голосування з чутливих питань і конфлікти з керівництвом фракції та тодішнім керівником офісу президента Андрієм Богданом.
16 грудня Поляков попросив виключити його з партії “Слуга народу” з “ідеологічних і моральних принципів”.
Поляков був серед тих депутатів, які завалили правками до другого читання т. зв. “антиколомойський” закон – закон про банки, який заборонив повернення “Приватбанку” Ігорю Коломойському. Він позивався проти голови ВР Дмитра Разумкова та голови фінансового комітету ВР Данила Гетманцева через цей закон.
Поляков очолював підкомітет із питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

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