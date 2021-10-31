“Бачила слід від удушення”: Скороход переконана, що Полякова вбили

Анна Скороход і Антон Поляков. Скріншот

Співмешканка загиблого нардепа Антона Полякова, народна депутатка Ганна Скороход, заявила, що його вбили.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу “Україна 24” у неділю, 31 жовтня, повідомляє “Українська правда“.

“Мені дуже неприємний весь бруд, який ллється і лився, і та брехня, яка поширюється, зокрема, правоохоронними органами, і яка не має нічого спільного з правдою.

Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антона Полякова було вбито. І не треба розповідати нічого про наркотики та ще якусь нісенітницю, яку вигадує пан [перший заступник міністра внутрішніх справ Євген] Єнін”, – наголосила Скороход.

Вона наголосила, що Поляков

“Я можу відверто і чітко, з повною впевненістю на 100% вас запевнити, що в якій би ситуації Антон не перебував, він би ніколи не вдався до наркотиків”, – підкреслила депутатка.

Нардепка також заявила про слід від удушення, який вона нібито бачила на тілі Полякова.

“Ніхто чомусь не пояснює борозну на шиї від удушення, яка в нього була, я особисто її бачила – і того дня, коли я приїхала в морг у Києві, і я її бачила в Чернігові. Чомусь тут нам поліція не дає ніяких пояснень, що за борозна на шиї була в Антона. Розповідати про ланцюжок і ще якусь нісенітницю можна тільки людям, які не розуміють нічого в цьому. Я впевнена, що це слід від удушення”, – заявила Скороход.

Вона також спростувала заяву Єніна про те, нібито раніше казала, що Поляков помер своєю смертю. За словами Скороход, її жодного разу не допитували у справі про смерть Полякова.

“Додому до нас не приходили, про його особисті речі в мене не питали, жодного допиту мене не було. Мене тільки опитали перед моргом, але я була в такому стані, що там і опитувати не було чого. Але допиту, про що говорить Єнін, ніколи не було, хоча я на це готова, я навіть готова зробити це публічно, якщо знадобиться.

Я ніколи не казала, що Антон помер своєю смертю. Я повторюватиму завжди, поки не доб’юся правди, що Антона Полякова вбили. А як убили та хто вбив – я думаю, ми з вами дізнаємося”, – сказала депутатка.

Скороход також повідомила, що вони з Поляковим були заручені й мали одружитися на його день народження, а з попередніми шлюбами порвали.

В ефірі телеканалу також було показано рішення суду від 14 червня про розлучення Полякова з дружиною.

Скороход додала, що схиляється до версії про вбивство Полякова через його політичну діяльність.

Вона також попередила, що не збирається кінчати життя самогубством і вживати наркотики за жодних обставин.

13 жовтня перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що слідство допитало співмешканку Полякова (імовірно, йдеться про Скороход). “На прямі наші запитання щодо наявності тих чи інших підозр у можливій насильницькій смерті депутата вона відповіла досить категорично «ні»”, – заявив тоді Єнін.

Як писала “Новинарня“, в ніч на 8 жовтня 2021 року народного депутата Антона Полякова виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР. За словами водія таксі, за кілька хвилин до того, пасажир сів в машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі, після чого останньому стало зле та почалася нудота. Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер.

При потерпілому виявлені та вилучені цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою “Природна смерть”.

Попередньо причиною смерті назвали гостру коронарну недостатність. Але поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, або отруєння якоюсь речовиною – як самостійно, так і невідомою особою.

У МВС повідомили, що в організмі Полякова, крім алкоголю, виявили метадон.

Пізніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що в організмі Полякова, окрім метадону й алкоголю, знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.

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