Увечері напередодні смерті Поляков випивав із санкційним “вором в законі”, – ЗМІ

Антон Поляков

Олексій Братущак,

журналіст

(FB)

Не писав би це, якби не маніпуляції на смерті Полякова.

Поляков помер, а іншій депутатці – Скороход стало погано.

Як це пов’язано?

Перше. Вони – Поляков і Скороход жили разом. Нещодавно розійшлися. Через побутове.

Друге. У Скороход є такий собі помічник – Джамбулатов Руслан Адамович. Сьогодні його допитують. Допитують по справі Полякова.

Чому саме Джамбулатова? Бо вчора він разом із Поляковим, скажімо так, випивали. Це дуже м’яко кажучи. Ну а потім Поляков помер, його не змогли відкачати ані поліцейські, ані лікарі. Головне питання: що сталося між бухачєм та смертю? Одна з версій – до алкоголю додали наркоту.

Ну і ще. Цей Джамбулатов дуже відома людина. Як кажуть “відомий у вузьких колах”.

Не чули? Дивно. Він же був у санкційних списках РНБО за травень цього року. Ну той, що про “воров в законе”. Разом зі своїм братом Рустамом. Останнього називають “королем конфіскату”.

А і ще. Минулого літа в Києві стався інцидент. У ресторані братів на території НСК Олімпійський сталася стрілянина. На місце події прибула поліція. Але потерпілого не знайшла. Побачила лише накритий на трьох осіб стіл. Ну і кров, і зброю, з якої стріляли. Незадовго до приїзду поліції потерпілого вивезли на автівці. Прямо з ресторану. І вже в іншому місці потерпілого з вогневими пораненнями підібрала швидка. По суті тоді в ресторані була “стрілка”.

Ще раз. Не писав би все це, якби окремі політики та навколополітики не почали розповідати, що от вчора Поляков заявляв про гроші для “слуг” за голсоування. Огидно бачити, як деякі виродки маніпулюють на смерті людини.

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