Для розвитку Луганщини і Донеччини створять спеціальний орган, – Верещук

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що в Україні в 2022-му створять орган з реалізації Стратегії економічного розвитку Донеччини й Луганщини до 2030 року.
Про це урядовиця сказала у вівторок, 16 листопада, в інтерв’ю телеканалу “Дом”.
“Ми вже зустрілися з британцями та провели кілька раундів зустрічей з усіма донорами. І ми розуміємо, куди рухатися. Вже до держбюджету на 2022 рік закладено гроші, наприклад, на створення органу управління, який розміщуватиметься на Донеччині, і займатиметься розвитком територій, як це і закладено у Стратегії”, – розповіла Верещук.
За словами міністерки, будуть лише посилювати напрямки виконання Стратегії економічного розвитку.
Раніше, у серпні 2021 року, уряд України затвердив Стратегію економічного розвитку Донецької й Луганської областей до 2030 року.
Стратегія передбачає:
Нагадаємо, раніше Верещук презентувала стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року.
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