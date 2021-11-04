СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3006463 +27377
Летальні випадки:
70146 +699
Одужали:
2479138 +12464
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14658956 (+72918). Оновлено: 08:12 04.11.2021
Home / Соцмережі / Перша заява віцепрем’єрки Верещук щодо окупованих територій збігається з позицією Медведчука, – політолог

Перша заява віцепрем’єрки Верещук щодо окупованих територій збігається з позицією Медведчука, – політолог

04/11/2021 20:16

Михайло Басараб
політолог, активіст Руху опору капітуляції

(FB)

Новий статус Ірини Верещук тепер зобов‘язує нас реагувати на її заяви, адже вона не просто народний депутат, а віцепрем‘єр на важливому напрямку (реінтеграція окупованих територій – “Н”).

Отже, одразу після свого призначення на запитання журналістів про звільнення окупованих територій пані Верещук сказала дещо, що дає підстави для тривоги.

Цитата: «Нам потрібно демонструвати і робити все, щоби люди відчували, що вони потрібні нашій державі, що вони тут є господарями, що незважаючи на те, чи зі Львова, чи з Краматорська, Донецька чи Луганська – ми всі українці».

Зі слів пані Верещук виглядає, що все оте на Донеччині і Луганщині відбувається, бо тамтешні мешканці не відчували належної уваги з боку України. Вони, як, мабуть, вважає Верещук, через нас усіх не відчували себе господарями на своїй землі. Те, як ми вважаємо себе українцями, напевно не зовсім вписувалося в уявлення тамтешніх про бажану українську спільноту. І от коли ми їх переконаємо, то війна мала би припинитися.

Саме так я прочитав заяву пані віцепрем‘єра. Тобто війна триває не тому, що її розпочала Росія, а тому, що мешканці ОРДЛО щось не те відчували.

Кажучи іншими словами: у нас таки громадянська війна, а не російська збройна агресія. Тільки такий висновок мав би випливати зі сказаного Іриною Верещук.

До речі, позиція Медведчука плюс-мінус збігається з тим, що заявила нова віцепрем‘єр.

З таким розумінням проблеми і підходом до її вирішення чекаймо нових і непересічних «сюрпризів». Думаю, що новопризначений віцепрем‘єр з цим не забариться.

Читайте також:
Мінреінтеграції очолила Ірина Верещук

Унікальних переглядів: 298
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні відкрили понад 1000 справ через підробку COVID-сертифікатів

Із початку 2021 року правоохоронці відкрили 1 062 кримінальних провадження щодо підробки сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. 120 таких справ було скеровано до суду. Про це інформує відділ комунікації...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse