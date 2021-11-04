Перша заява віцепрем’єрки Верещук щодо окупованих територій збігається з позицією Медведчука, – політолог

Ірина Верещук

Михайло Басараб

політолог, активіст Руху опору капітуляції

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Новий статус Ірини Верещук тепер зобов‘язує нас реагувати на її заяви, адже вона не просто народний депутат, а віцепрем‘єр на важливому напрямку (реінтеграція окупованих територій – “Н”).

Отже, одразу після свого призначення на запитання журналістів про звільнення окупованих територій пані Верещук сказала дещо, що дає підстави для тривоги.

Цитата: «Нам потрібно демонструвати і робити все, щоби люди відчували, що вони потрібні нашій державі, що вони тут є господарями, що незважаючи на те, чи зі Львова, чи з Краматорська, Донецька чи Луганська – ми всі українці».

Зі слів пані Верещук виглядає, що все оте на Донеччині і Луганщині відбувається, бо тамтешні мешканці не відчували належної уваги з боку України. Вони, як, мабуть, вважає Верещук, через нас усіх не відчували себе господарями на своїй землі. Те, як ми вважаємо себе українцями, напевно не зовсім вписувалося в уявлення тамтешніх про бажану українську спільноту. І от коли ми їх переконаємо, то війна мала би припинитися.

Саме так я прочитав заяву пані віцепрем‘єра. Тобто війна триває не тому, що її розпочала Росія, а тому, що мешканці ОРДЛО щось не те відчували.

Кажучи іншими словами: у нас таки громадянська війна, а не російська збройна агресія. Тільки такий висновок мав би випливати зі сказаного Іриною Верещук.

До речі, позиція Медведчука плюс-мінус збігається з тим, що заявила нова віцепрем‘єр.

З таким розумінням проблеми і підходом до її вирішення чекаймо нових і непересічних «сюрпризів». Думаю, що новопризначений віцепрем‘єр з цим не забариться.

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