Мінреінтеграції очолила Ірина Верещук

Ірина Верещук. Фото: ФБ СН

Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України стала народний депутат від “Слуги народу” Ірина Верещук.

За це у четвер, 4 листопада, проголосували 260 народних депутатів.

Відомо, що Ірина Верещук 10 років прослужила у лавах Збройних сил України на офіцерських посадах. Деталей щодо місця служби чи обов’язків немає.

У політиці Ірина Верещук з 2009 року. Вона проходила стажування у Секретаріаті Кабінету міністрів України, була заступником голови Жовківської РДА та мером міста Рава-Руська.

У вересні-листопаді 2019 займала посаду представника Кабміну у Верховній Раді. Була кандидатом на посаду мера Києва на місцевих виборах 2020 року.

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