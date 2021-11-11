Верещук презентувала стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб до 2024 року

Ірина Верещук, фото з ФБ

Віце-прем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук презентувала стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року.

Про це в четвер, 11 листопада, пише агентство “Інтерфакс”.

“Ми дуже хотіли б, щоб люди, які є внутрішніми переселенцями, які очікують уваги та підтримки держави, знали, що держава ними опікується, держава про них знає, реєстри, які є, наповнюються якісно, реєстри, які потребують доопрацювання, будуть доопрацьовані. Ми знаємо про кожного і сподіваємося, що ті люди, які на сьогодні є внутрішньо переміщеними особами, знають, що для них робить держава, а ще краще, коли вони знатимуть, що вона для них має намір зробити”, – сказала Верещук.

За її словами, міністерство поставило перед собою сім цілей, зокрема забезпечення житлом, освіту, працевлаштування, соціальний захист, медичне забезпечення, створення умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючих територіальних громадах, доступ до документів.

“Ми всі рівні у своїх правах. Конституція має виконуватися безвідносно до того, де на сьогодні перебуває громадянин чи громадянка України, і очевидно, що ті права, які мають внутрішні переселенці, мають бути дотримані. Ми наразі говоримо про пенсії, у нас справді величезні проблеми, коли держава має заборгованість перед внутрішньо переміщеними особами, і ми про це знаємо”, – зазначила Верещук.

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