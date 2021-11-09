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Верещук назвала завдання у ТКГ, які їй дав президент. ВІДЕО

09/11/2021 17:21

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук назвала пріоритетом її роботи у складі Тристоронньої контактної групи захист інтересів громадян на окупованих територіях.

Як передає “Новинарня“, про це урядовиця сказала в програмі “Украина на самом деле” в ефірі телеканалу “Дом”.

“Я почула від пана президента завдання, які він ставить переді мною як перед членкинею ТКГ. Звісно ж, це люди. Це турбота про людей, це гуманітарна складова”, – зазначила Верещук.

Міністерка також вказала на напрями роботи, які, на її думку, можна зробити ефективнішими вже зараз, зокрема безперешкодний доступ представників Червоного Хреста до постраждалих людей в окупованих районах, відкриття окупаційними адміністраціями контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування, а також забезпечення пенсіями та вакцинами громадян в окупованих районах.

Чергове засідання ТКГ має відбутися 10 листопада. Ірина Верещук візьме в ньому участь як нова учасниця української делегації ТКГ та голова Мінреінтеграції.

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