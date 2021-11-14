Обстріл Невельського: окупанти повністю зруйнували два житлові будинки, двоє старих опинилися під завалами. ФОТО

Фото: ФБ Павло Кириленко

У ніч на 14 листопада російські окупанти обстріляли не лише позиції ЗСУ, а й приватні будинки в селищі Невельське Покровського району Донецької області. Пошкоджень зазнали щонайменше чотири будівлі, розташовані на вулиці Молодіжній.

Як передає “Новинарня“, про це повідомив у фейсбуці голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, два обстріляні будинки знищені повністю.

Голова ОДА/ВЦА повторив заяву штабу ООС про те, що бойовики вночі відкрили вогонь із 120-міліметрових мінометів. Водночас волонтери розповідають, що обстріл, імовірно, вівся зі 122-мм ствольної артилерії.

“Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди – 65-річний чоловік та 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС. За щасливим збігом обставин, ніхто із цивільних не постраждав“, – зазначив Кириленко.

“Інформація про пошкоджені будинки надійшла від рятувальників та правоохоронців, які разом з медиками швидкої допомоги прибули на місце події, щоб надати допомогу людям. Подальше обстеження селища та уточнення інформації про пошкодження відбудеться сьогодні силами правоохоронців та представників місцевої влади”, – додав голова області.

Кириленко поширив фото з наслідками обстрілу (гортайте):

Нагадаємо, за даними штабу ООС, внаслідок обстрілу в районі Невельського під Донецьком пошкоджено два санітарні авто та зазнав поранення один військовослужбовець ЗСУ – водій-санітар. Він доправлений до шпиталю у важкому стані.

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