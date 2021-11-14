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Від мінометного обстрілу під Невельським важке поранення отримав водій-санітар ЗСУ, пошкоджено дві “таблетки”

14/11/2021 09:14

Унаслідок нічного ворожого обстрілу з важких мінометів на Донеччині важке поранення отримав водій-санітар зі складу ЗС України, пошкоджено два армійські санітарні авто.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в ранковому зведенні пресцентру командування ООС у неділю, 14 листопада.

“Станом на 7 годину ранку, 14 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок обстрілу водій-санітар дістав поранення. Пошкоджено два санітарні автомобілі”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що воїну надано домедичну допомогу, його евакуювали до лікувального закладу. Але стан здоров’я пораненого – важкий.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність”, – зазначено також у зведенні.

Селище Невельське (Ясинуватський район Донецької області) розташоване на захід від Донецька, на відрізку між Пісками і Красногорівкою.

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