ООС: 7 обстрілів за добу, 120-мм під Катеринівкою, один воїн поранений

Фото: пресслужба 93 омбр

Протягом минулої доби, 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомив пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У напрямку ТРОЇЦЬКОГО ворог вчинив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі населеного пункту ЧЕРМАЛИК противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

Біля населеного пункту ГНУТОВЕ російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік КАТЕРИНІВКИ, що на Луганщині, окупанти двічі вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У бік ЗОЛОТОГО-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу СТАРОГНАТВКИ противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

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