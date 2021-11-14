СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3217639 +14490
Летальні випадки:
76705 +403
Одужали:
2631240 +11146
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15225531 (+36308). Оновлено: 08:30 14.11.2021
Home / Війна / ООС: 7 обстрілів за добу, 120-мм під Катеринівкою, один воїн поранений

ООС: 7 обстрілів за добу, 120-мм під Катеринівкою, один воїн поранений

14/11/2021 09:03

Протягом минулої доби, 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомив пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У напрямку ТРОЇЦЬКОГО ворог вчинив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі населеного пункту ЧЕРМАЛИК противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

Біля населеного пункту ГНУТОВЕ російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік КАТЕРИНІВКИ, що на Луганщині, окупанти двічі вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У бік ЗОЛОТОГО-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу СТАРОГНАТВКИ противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Читайте також:
Росія утримує в ОРДЛО військове угруповання чисельністю понад 35 тисяч осіб, – Залужний

Унікальних переглядів: 23
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні за добу суботи зафіксували 14,5 тис. нових хворих на “ковід”, померли – 403 людини

Коронавірус в Україні за днями – 2021 Infogram   За минулу добу, 13 листопада, в Україні зареєстрували 14 490 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Як передає “Новинарня“, такими є...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse