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Біля Чермалика окупанти скинули ВОГ із безпілотника

13/11/2021 19:08

На Донеччині бойовики вкотре скинули на українські позиції гранатометний вистріл із безпілотного літального апарату.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру командування ООС у суботу, 13 листопада.

“В районі населеного пункту Чермалик противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17”, – сказано в повідомленні.

Загалом станом на 17:00 з початку доби на фронті зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ.

Крім іншого, в напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Біля села Гнутове російські найманці обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Катеринівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а в бік сусіднього Золотого-4 вчинили обстріл із мінометів калібру 82 мм.

Серед українських військових втрат немає.

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