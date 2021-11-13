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Росія утримує в ОРДЛО військове угруповання чисельністю понад 35 тисяч осіб, – Залужний

13/11/2021 23:43
Росія підтримує на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей потужне угруповання чисельністю 35,5 тисяч осіб.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний на своїй сторінці у фейсбуці.

“Разом із міністром оборони Олексієм Резніковим працюємо в районі проведення ООС. Безпекова ситуація складна, але повністю контролюється Об’єднаними силами. Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню. З початку року зафіксовано 2287 обстрілів наших позицій, з яких 610 – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Тільки упродовж поточного місяця ворог порушив режим «тиші»78 разів (з них 26, застосувавши артилерійські системи калібром більше 100 мм)”, – зазначив Залужний.

За його словами, противник посилив передові підрозділи танковими групами та активно використовує БПЛА і снайперів.

“На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей держава-агресор підтримує потужне угруповання: загальна чисельність 1 та 2 АК Південного військового округу РФ становить 35,5 тисяч осіб. Близько 2,1 тис. кадрових військовослужбовців ЗС РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО. Кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади”, – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Він запевнив, що військовослужбовці Об’єднаних сил сумлінно виконують завдання із відсічі та стримування російської збройної агресії.

“Я буваю на передовій кожного місяця по декілька днів. Найближчими днями разом з міністром відвідаємо підрозділи, щоб поспілкуватися з військовослужбовцями і вирішити питання, які їх турбують”, – написав Залужний.

Як писала “Новинарня“, міністр оборони Резніков та головнокомандувач ЗСУ Залужний 12 листопада відвідали район проведення операції Об’єднаних сил для ознайомлення зі станом справ у підрозділах.

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