В ОРДО вперше виявили систему залпового вогню “Град-К”, яка є на озброєнні лише армії РФ

Вперше у зоні дій так званого “1-го армійського корпусу” збройних формувань РФ на території тимчасово окупованої Донеччини виявлена реактивна система залпового вогню БМ-21 “Град-К”, що перебуває на озброєнні лише в армії Російської Федерації.
Про це у вівторок, 9 листопада, повідомили в пресслужбі ООС.
“Патрулем СММ ОБСЄ вперше була виявлена на окупованій території РСЗВ БМ-21 «Град-К», що перебуває на озброєнні лише в армії Російської Федерації”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, в районі Тернового, що у зоні дій так званого “1-го армійського корпусу”, було виявлено 110 одиниць бойової техніки, зокрема:
У зоні дій так званого “2-го армійського корпусу” збройних формувань РФ (тимчасово окупована Луганщина) було виявлено 96 одиниць бойової техніки, зокрема:
Зосередження такої кількості бойової техніки свідчить про ймовірне нарощування сил і засобів противника з метою створення резервів, підкреслили в штабі.
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