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В ОРДО вперше виявили систему залпового вогню “Град-К”, яка є на озброєнні лише армії РФ

09/11/2021 09:27

Вперше у зоні дій так званого “1-го армійського корпусу” збройних формувань РФ на території тимчасово окупованої Донеччини виявлена реактивна система залпового вогню БМ-21 “Град-К”, що перебуває на озброєнні лише в армії Російської Федерації.

Про це у вівторок, 9 листопада, повідомили в пресслужбі ООС.

“Патрулем СММ ОБСЄ вперше була виявлена на окупованій території РСЗВ БМ-21 «Град-К», що перебуває на озброєнні лише в армії Російської Федерації”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі Тернового, що у зоні дій так званого “1-го армійського корпусу”, було виявлено 110 одиниць бойової техніки, зокрема:

  • танки — 52 одиниці (Т-72 — 37 одиниць, Т-64 — 2 одиниці та 13 танків невизначеного типу);
  • РСЗВ — 13 одиниць (БМ-21 «Град» — 11 одиниць, БМ-21 «Град-К» — 2 одиниці);
  • САУ 2С1 «Гвоздика» — 4 одиниці;
  • міномети 120 мм — 1 одиниця;
  • міномети 82 мм — 2 одиниці.

У зоні дій так званого “2-го армійського корпусу” збройних формувань РФ (тимчасово окупована Луганщина) було виявлено 96 одиниць бойової техніки, зокрема:

  • в районі Бугаївки: танки невизначеного типу — 22 одиниці, САУ 2С1 «Гвоздика» — 14 одиниць, причіпні гаубиці Д-30 — 12 одиниць, самохідні ЗРК 9к35 «Стріла-10» — 6 одиниць, ББМ — 38 одиниць;
  • в районі Шимшинівки: танки невизначеного типу — 10 одиниць, ББМ — 30 одиниць;
  • в районі н. п. Біле: САУ 2С1 «Гвоздика» — 2 одиниці.

Зосередження такої кількості бойової техніки свідчить про ймовірне нарощування сил і засобів противника з метою створення резервів, підкреслили в штабі.

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