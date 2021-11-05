Зеленський представив колективу МОУ та Генштабу міністра оборони Резнікова

Фото пресцентру ОПУ

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил новопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова.

Урочисте представлення відбулося в будівлі Міноборони в Києві в четвер, 4 листопада, передає пресцентр Банкової.

Президент наголосив, що Олексій Резніков зарекомендував себе як професіонал на посаді віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“Він показав результат – і відкриті КПВВ, і велика, складна робота у Тристоронній контактній групі, і підготовка до нашої Нормандської зустрічі”, – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що на посаді міністра оборони Олексій Резніков досягне ще вагоміших результатів.

“Я дуже хотів би, щоб Олексій Резніков показав важливі зміни у Збройних Силах, яких чекають не тільки армія, а й сім’ї наших шановних військових. Зокрема, це реформування умов життя та умов роботи нашої армії”, – зазначив Володимир Зеленський.

Новопризначений міністр оборони Олексій Резніков подякував президенту за підтримку та зазначив, що в умовах російської агресії Міністерство оборони робитиме все необхідне для посилення обороноздатності та захисту України.

“Міністерство оборони – це цивільне відомство, його завдання – формувати політику в оборонній сфері, забезпечувати цивільний демократичний контроль, створювати умови, щоб Збройні Сили могли ефективно виконувати свою функцію – давати відсіч ворогу”, – наголосив Олексій Резніков.

Як писала “Новинарня“, 4 листопада Верховна Рада України призначила Олексія Резнікова міністром оборони України. Напередодні парламентарі прийняли відставку попереднього глави відомства Андрія Тарана.

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