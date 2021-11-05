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Зеленський представив колективу МОУ та Генштабу міністра оборони Резнікова

05/11/2021 14:52

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил новопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова.

Урочисте представлення відбулося в будівлі Міноборони в Києві в четвер, 4 листопада, передає пресцентр Банкової.

Президент наголосив, що Олексій Резніков зарекомендував себе як професіонал на посаді віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“Він показав результат – і відкриті КПВВ, і велика, складна робота у Тристоронній контактній групі, і підготовка до нашої Нормандської зустрічі”, – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що на посаді міністра оборони Олексій Резніков досягне ще вагоміших результатів.

“Я дуже хотів би, щоб Олексій Резніков показав важливі зміни у Збройних Силах, яких чекають не тільки армія, а й сім’ї наших шановних військових. Зокрема, це реформування умов життя та умов роботи нашої армії”, – зазначив Володимир Зеленський.

Новопризначений міністр оборони Олексій Резніков подякував президенту за підтримку та зазначив, що в умовах російської агресії Міністерство оборони робитиме все необхідне для посилення обороноздатності та захисту України.

“Міністерство оборони – це цивільне відомство, його завдання – формувати політику в оборонній сфері, забезпечувати цивільний демократичний контроль, створювати умови, щоб Збройні Сили могли ефективно виконувати свою функцію – давати відсіч ворогу”, – наголосив Олексій Резніков.

Як писала “Новинарня“, 4 листопада Верховна Рада України призначила Олексія Резнікова міністром оборони України. Напередодні парламентарі прийняли відставку попереднього глави відомства Андрія Тарана.

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