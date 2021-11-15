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На фронті російська артилерія знову обстріляла штаб підрозділу ЗСУ. Керівництво має припинити брехати своєму народові, – Бутусов

15/11/2021 10:41

Юрій Бутусов
журналіст, головний редактор видання “Цензор.нет”

(FB)

Війна потребує рішень.

Зведення ООС за 14 листопада буденно повідомляє нам: українські позиції в районі Оріхово-Донецького обстріляно російською артилерією калібру 152 мм. На фронті російська артилерія калібру 122 мм також обстріляла штаб одного нашого підрозділу. Позиція для них відома, вже не вперше туди насипають.
Обидва обстріли проведені прицільно, з коригуванням із безпілотника.

Ствольна артилерія калібру 152 мм – це 43-кілограмовий снаряд, і це означає, що Мінські угоди мертві.

Людина, поряд із якою прилітає таке, чітко усвідомлює, що ніякого перемир’я немає й не може бути.
Що попереду тривала багаторічна війна.

Що в цій війні можна перемогти тільки якщо стати сильними, а не сором’язливо мовчати та сподіватися, що, либонь, якось все само пройде, якось там санкції всіх ворогів налякають.

Ні, в цій війні ніхто не переможе, крім нас самих.

І тому стати сильними – значить для початку припинити брехати самим собі. Припинити брехати своєму народові.

Це означає почати будувати державу, почати зміцнювати оборону та безпеку.

Почати відповідати ворогові так, щоб він не встигав змінити позицію, щоб повертати їм за обстріли труни російських артилеристів.

Треба почати хоча б думати й мислити, започаткувати інтелектуальну роботу, замінити хоча б для початку порожні папери з порожніми словами реальною доктриною, реальними документами оборонного планування, покроковими методиками реалізації, конкретними термінами. Встановлювати терміни та відповідальність за результат.

Розпочати структурну реформу не на словах, а на ділі, щоб стандартом НАТО називалися не таблички та звання, а статути, оперативні процедури, організаційно-штатна структура, управління кар’єрою, система прийняття рішень, післяопераційний аналіз, базування, бойове застосування.

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