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Доба ООС: 19 порушень “режиму тиші”, на Луганщині ворог застосував 152-мм артилерію

15/11/2021 08:51

Упродовж минулої доби, 14 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, сім з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Під обстріл із артилерії калібру 122 мм потрапили околиці населеного пункту – пошкоджено житлові будинки і прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає.

Неподалік Чермалика ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Причепилівки російські найманці вели обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Крім того, окупанти здійснили дистанційне мінування біля населеного пункту мінами ПОМ-2.

У бік населеного пункту Оріхове-Донецьке ворожі війська відкривали вогонь із артилерії калібру 152 мм.

Біля Катеринівки, що на Луганщині, противник двічі обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі Новолуганського російські найманці двічі застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Неподалік Золотого-4 збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь, використовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

У бік Кримського ворог двічі вів вогонь із мінометів калібру 82 мм і 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Позиції поблизу Новоолександрівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Південного обстріл здійснювався з гранатометів різних систем.

На Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій отримав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий”, – йдеться в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7:00 понеділка, 15 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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