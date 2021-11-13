Оплески обурили: Наглядова рада “Укрексімбанку” звільнила нападників на журналістів

Працівники "Укрексімбанку" вітають оплесками повернення на роботу директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова. Скріншот з відео

Наглядова рада “Укрексімбанку” на своєму позачерговому засіданні звільнила двох обвинувачених у справі про напад на журналістів програми “Схеми” під час інтерв’ю з тодішнім керівником банку Євгеном Мецгером.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Йдеться про начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова та директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова, який спершу відсторонили від виконання обов’язків, а потім поновили на посаді.

Засідання наглядової ради було скликане після того, як у соцмережах широко розійшлося відео повернення Тельбізова на роботу: коли 11 листопада він прийшов у банк, працівники зустріли його оплесками.

“Наглядова рада АТ «Укрексімбанк» на своєму позачерговому засіданні, вивчивши обставини інциденту, який відбувся 11 листопада 2021 року в головному офісі Банку за участю Тельбізова І.Г. та працівників Департаменту банківської безпеки Банку і став предметом обурення громадськості, прийняла одностайне рішення звернутись до правління Банку для вжиття заходів щодо негайного припинення трудових відносин Банку з Тельбізовим І.Г. та Осіповим О.Л.”, – зазначається в повідомленні пресслужби.

Наглядова рада констатувала, що Тельбізов та Осіпов своїми діями “довели нездатність належним чином виконувати свої обов’язки, передбачені їх посадовою інструкцією, внаслідок, серед іншого, нерозуміння вимог та положень Кодексу етики та корпоративних цінностей банку”.

“Члени Наглядової ради дійшли до висновку, що подальше перебування Тельбізова та Осіпова на посадах створює загрозу для всієї системи безпеки банку та для його стабільної та безперервної діяльності в цілому, що створює істотні операційні, комплаєнс та репутаційні ризики”, – зазначили в “Укрексімбанку”.

Як писала “Новинарня“, раніше Тельбізова та Осіпова поновили на посадах, попри те, що вони є обвинуваченими у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів “Схем”. У відповідному наказі, датованому 9 листопада, йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку.

Після скандалу з нападом на журналістів Тельбізов був відсторонений від посади директора департаменту банківської безпеки. Про відсторонення Осіпова публічно не заявляли, але йому вручили підозру, а згодом офіційне обвинувачення у кримінальній справі про напад на журналістів.

Їх дії слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 (“Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища”) та 126 (“Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень”).

Досудове розслідування вже завершене, справа скерована до суду. Підготовче засідання призначене на 29 листопада 2021 року.

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Нагадаємо, 4 жовтня на знімальну групу програми розслідувань “Схеми” (“Радіо Свобода”) було скоєно напад під час інтерв’ю з головою правління “Укрексімбанку” Євгеном Мецгером нібито через одне з питань, яке не сподобалось.

Керівниця “Схем” Наталія Седлецька одразу повідомила, що співробітники банку відібрали дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. За інформацією журналістів, увесь цей час знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку в його присутності. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео всього інтерв’ю та самого нападу було видалено. Згодом його вдалося відновити.

“Укрексімбанк” тоді відкинув звинувачення в порушенні законодавства й звинуватив журналістів у провокації та спробі заволодіти банківською таємницею.

Наглядова рада “Укрексімбанку” 6 жовтня відсторонила голову правління Мецгера на період розслідування нападу на журналістів і призначила виконувачем обов’язків голови банку члена правління Сергія Єрмакова.

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